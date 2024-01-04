Долларовый ажиотаж. Почему украинцы решили покупать валюту и что будет с курсом доллара в январе

В конце декабря гривна начала быстро ослабевать по отношению к доллару, а в первые дни января нацвалюта потеряла еще больше — на межбанке курс превысил 38 грн за доллар, а в обменниках — 39 грн/долл. Заметен ли сейчас ажиотаж на валютном рынке, что влияет на курс и как быстро он может пересечь отметку 40 грн за доллар.

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В 2023 году у гривны были достаточно сильные позиции, ведь фактически за год курс изменился всего на 4%. В целом главная заслуга стабильной гривны — это, конечно, огромные транши помощи Запада, которые вливали в резервы, а благодаря этому Нацбанк имел средства на осуществление интервенций — продавать валюту для нужд импортеров. Всего за прошлый год НБУ продал на межбанке 28,829 млрд. долларов (на 2,44 млрд долл. больше показателя 2022 года). Только за декабрь объем проданной Нацбанком валюты составил 3,56 млрд долларов. "Показатель роста объема интервенций в течение прошлого года очень символический, если включить в оценку многочисленные шаги НБУ по смягчению валютных ограничений. За прошлый год валютный рынок стал гораздо более свободным, чем в 2022-м, особенно в первой его половине. Поэтому дополнительные 2,5 миллиарда долларов интервенций — это скорее положительный, чем отрицательный показатель", — отмечает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько. Фокус исследовал, что происходит с валютным курсом в начале нового 2024 года и чем объясняется девальвационный тренд, ведь гривна достаточно быстро теряет свои позиции относительно доллара.

Всплеск спроса: как сейчас покупают валюту и влияет ли это на курсовые колебания

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, объясняет: в конце декабря на валютный рынок давило несколько факторов, которые в той или иной степени сказались на рынке.

"Определенное состояние "волнения" наблюдалось из-за интенсивных информационных атак врага в совершенно разных плоскостях, цель которых заключалась в создании общественной неуверенности на напряжения. Повлияли ракетные и шахедные обстрелы, хотя они и не являются прямым фактором, но вместе с другими обстоятельствами так же сильно влияют на общественные настроения. Самый главный фактор: нерешенный вопрос объемов и ритмичности макрофинансовой помощи на 2024 год", — перечисляет факторы влияния на гривну Тарас Лесовой. По его словам, международные резервы — не безграничны (сейчас они сократились до 36-37 млрд дол.), но по крайней мере их достаточно некоторое время поддерживать баланс на рынке.

Спрос на иностранную валюту растет, тем временем, НБУ отпускает рынок, ведь действует режим управляемой гибкости Фото: iStock

"Начало года не демонстрирует каких-то глобальных сенсаций. Ведь несмотря на некоторый рост курсов, другие показатели остаются более-менее постоянными: а это уровень спреда, текущие колебания и разница между курсами межбанка и наличного рынка", — говорит эксперт.

Однако определенные тенденции все же есть, ведь если 15 декабря межбанк закрылся котировками 37,03 грн за доллар, то 3 января на межбанке курс достиг отметки 38,16 грн/долл. Это очень явный и понятный признак тренда девальвации, о котором Фокус писал в конце декабря 2023 года. Кроме того, повышенный спрос мотивирует банки увеличивать спред между курсом межбанка и своим курсом в кассах отделений: по некоторым банкам разница курсов уже превысила 1 гривну (на межбанке 3 января 38,16 грн/долл., в кассах 4 января — 39,25 грн/долл.).

Национальный банк не менял тактики и продолжает компенсировать интервенциями структурный дефицит валюты на рынке

Анна Золотько говорит, что спрос на валюту на межбанке в начале января остается достаточно высоким, хотя и речь не идет о новых рекордах: в течение первых трех дней торгов в январе среднедневной объем сделок на ВРУ составлял около $170 млн., тогда как в конце декабря он достигал $240 млн.

Между тем, эксперты говорят и о том, что Национальный банк не менял тактики и продолжает компенсировать интервенциями структурный дефицит валюты на рынке: в течение 1-2 января НБУ продал на межбанке примерно $260-270 миллионов.

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"Дефицит валюты, кстати, в декабре дополнительно и ощутимо усиливался за счет валютных операций физических лиц. Чистая покупка украинцами иностранной валюты в декабре достигла $1,026 миллиарда. В целом сам объем приобретения иностранной валюты не является рекордным, до полномасштабного вторжения украинцы покупали и большие объемы, но при этом и продавали собственных валютных запасов гораздо больше, поэтому сальдо операций покупки/продажи тогда было значительно скромнее", — объясняет Анна Золотько.

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Понятно, что еще в декабре на волне определенных пессимистических настроений на заявления власти о возможных сложностях из-за паузы в получении помощи Запада население активизировалось и увеличило объем покупки валюты, в том числе и безналичной. Высокий спрос давил на курс, а поскольку Нацбанк в октябре 2023 года ввел режим управляемой гибкости, то его влияние с тех пор на курс уже не такое сильное, как раньше, и НБУ позволяет рынку управлять курсовыми тенденциями, хотя и продолжает влиять на рынок интервенциями (без продажи валюты НБУ курс оторвался бы очень далеко от сложившейся 3 января отметки 38,16 грн/долл.).

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Пока спрос на валюту, скорее всего, будет оставаться высоким. По мнению Анны Золотько, ситуация может выровняться ближе к весне. "Ситуация начинает выравниваться ближе к весне, когда агропроизводители начинают активнее продавать валюту, готовясь к посевной. Поэтому в конце и в начале года структурный дефицит валюты на рынке увеличивается. Учитывая неоднократно озвученную стратегию НБУ в рамках тактики управляемой гибкости, умеренная девальвация является следствием именно роста дефицита валюты. Регулятор компенсирует его, но должен следовать рыночным тенденциям, что и трансформируется в умеренную девальвацию гривны", — пояснила Анна Золотько.

Наличный рынок находится в таком же состоянии повышенного спроса, как и межбанковский: по состоянию на середину дня 4 января доллар в кассах банков предлагают по курсу 38,8-39,25 грн/долл., а в обменниках курс составляет 39,05-39,5 грн/долл.

Дальнейшие колебания курса зависят от нескольких факторов, главным из которых является предоставление Украине помощи от ЕС и США

"Спрос на наличную валюту растет синхронно со спросом на безналичном рынке. Более того, часть безналичного спроса в конце концов оказывается на наличном рынке, ведь часть приобретенной по безналичным каналам валюты украинцы в конце концов снимают со счетов в банках. Вместе с тем в конце года в отдельных регионах, в частности в столице, возник ситуативный дефицит наличной иностранной валюты, поскольку в период рождественских каникул в Европе ее стали меньше завозить в Украину. Этот фактор в основном и привел к увеличению разрыва между курсами на наличном и безналичном рынках. Но в ближайшее время ситуация выровняется", — рассказала Анна Золотько.

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Дальнейшие колебания курса зависят от нескольких факторов, главным из которых является предоставление Украине помощи от ЕС и США. Сейчас только этот фактор может стабилизировать ситуацию. Но так или иначе свою стратегию Нацбанк не изменит — курс на межбанке будет зависеть от спроса-предложения.

В обменниках идет уверенный рост стоимости доллара, который провоцируется высоким спросом на валюту и негативными ожиданиями Фото: Getty Images

По мнению Тараса Лесового, в течение следующей недели (8-12 января) следует ожидать, что регулятор продолжит реализацию стратегии "управляемой гибкости" (свободное курсообразование на межбанке с частыми, но не "кричащими" изменениями курсов), что фактически будет означать мягкое вмешательство на рынок через валютные интервенции. "По нашему прогнозу, в январе объем интервенций может составить 2-2,5 млрд долларов — это скорее всего тот безболезненный объем, который можно потратить без оглядки на макрофин или экспортную выручку", — говорит Тарас Лесовой. Он отметил, что решение вопроса помощи от США может привнести некоторое ослабление напряжения последних дней, однако фактор макрофина интересен еще и сроками предоставления такой помощи: "аритмия" в сроках получения помощи также может давить на валютный рынок.

"Коридоры валютных колебаний вполне возможно будут в таком диапазоне: 38-38,6 грн/доллар и 39-40,5 грн/евро (межбанковский рынок), 38,5-39,5 грн/доллар и 39-41 грн/евро (наличный рынок)", — говорит Тарас Лесовой.

В январе гривна может продолжать идти по девальвационной линии, однако глубина падения курса пока неочевидна

Сейчас эксперты сохраняют оптимизм даже несмотря на фактически отсутствие понятных сигналов от ЕС и США относительно сроков предоставления Украине финансовой помощи. Напомним, на 2024 год в планах правительства получить от партнеров не менее 37 млрд. долларов. Эти средства важны для сохранения макрофинансовой стабильности и для дальнейшей возможности Нацбанка закрывать потребности в валюте со стороны импортеров, ведь сейчас речь идет не только об импорте топлива или угля, но и об оборонном импорте, жизненно важном для Украины. Однако экспортеры страны не могут перекрыть спрос со стороны импортеров. Это означает, что и в 2024 году главным продавцом валюты на межбанке остается НБУ.

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"Экономическая ситуация в Украине улучшается и значительно более быстрыми темпами, чем прогнозировалось еще год назад. Я надеюсь, что в этом году мы увидим сокращение объемов интервенций НБУ даже при достаточности поступлений международной финансовой помощи. Но уверенно говорить об этом сейчас все же нельзя", — резюмировала Анна Золотько.

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