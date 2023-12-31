Курс на 40. Почему растет спрос на валюту и каким будет курс в 2024 году

Спрос на доллары и евро в Украине в конце декабря резко взлетел. На межбанке в последние дни года курс достиг отметки 38 гривен за доллар, а на наличном рынке — 38,95 грн/доллар. Что происходит и каковы прогнозы по изменению валютного курса в 2024 году, разбирался Фокус.

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Декабрь принес смутные настроения на валютном рынке, частично это также повлияло на усиление девальвационного тренда. Еще 15 декабря на межбанке курс был на отметке 37,03 грн/долл., но 29 декабря — уже на отметке 38 грн/долл. Кстати, в прошлом году в госбюджете на 2023 год прогнозировали среднегодовой курс на уровне 42,2 грн за доллар. Но в 2023 году средний курс межбанка не достиг даже отметки 37 гривен за доллар. Хотя в целом за 2023 год гривна потеряла 4%. Какие процессы происходят на валютном рынке и каким может быть курс в течение 2024 года, исследовал Фокус.

Курс на девальвацию: что происходит с валютным курсом и почему растет спрос

На межбанке в течение последней декады декабря серьезно вырос спрос на иностранную валюту. Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, рассказала, что 27-28 декабря дневной объем торгов достигал отметки $340 млн, что вдвое больше средних показателей ноября и начала декабря.

"Я не могу это назвать "нормальным" сезонным всплеском. Скорее всего, речь идет об эмоциональной реакции на рост курса. Национальный банк существенно увеличил объем интервенций в ответ на повышенный спрос, но стратегия управляемой гибкости предполагает, что в такие периоды котировки должны расти. НБУ выступает своего рода демпфером, но все же позволяет рыночным тенденциям влиять на курс", — говорит Анна Золотько.

Война является одним из главных риск-факторов, а потому крайне важна для стабильности гривны поддержка международных партнеров

Одним из главных факторов влияния на девальвационный тренд в Украине стала пауза в предоставлении Украине финансовой помощи партнерами.

Во-первых, помощь критически важна для международных резервов, ведь часть валютных поступлений всегда вливается в резервы.

Во-вторых, помощь нужна правительству для выполнения обязательств — и по социальным программам, и по погашению обязательств по долгам. Нервные заявления властей о возможных перебоях с социальными платежами совпали с заявлениями о курсе на следующий год, что в свою очередь подтолкнуло курс к отметке 38 грн/долл.

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В целом, по мнению Анны Золотько, сейчас речь идет о нервной реакции рынка, вызванной усиленными девальвационными настроениями и попытками успеть приобрести валюту по как можно более выгодному курсу.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что в течение последней недели декабря был заметен очень высокий спрос на валюту как со стороны импортеров, так и населения, а Нацбанк все же уменьшил интервенции.

Одним из главных факторов влияния на девальвационный тренд в Украине стала пауза в предоставлении Украине финансовой помощи партнерами

"На рынок повлияли заявления властей о необходимости средств, иначе социальные выплаты придется прекратить, плюс было влияние законопроекта о мобилизации. Люди начали идти в банки, переоформляли договоры… В общем, заявления о потребности в мобилизации существенно повлияли, ведь надо учесть, что стоимость этой мобилизации достаточно высока, а в бюджете сейчас нет таких средств. В целом средств в бюджете катастрофически не хватает даже без учета стоимости мобилизации", — говорит Андрей Шевчишин.

От 37 до 44: какой прогноз курсовых колебаний в 2024 году дают экономисты

Новый 2024 год не обещает быть легким, и речь не только о продолжении военных действий. Но речь идет о риске уменьшения объема помощи стран-партнеров. Это может оказать негативное влияние на макрофинансовую стабильность, а гривна будет терять.

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Экономист ЦЭС Максим Самойлюк уверен: если иностранная финансовая помощь в 2024 году будет продолжать поступать, существенных колебаний курса не будет. "Значительные золотовалютные резервы позволят НБУ и в дальнейшем выходить с интервенциями для сдерживания курса от значительных изменений в одну или другую сторону", — считает эксперт.

Наличный курс будет следовать за межбанком, однако в обменниках он будет выше на 50-80 копеек курса межбанка Фото: pexels.com

Между тем, аналитики опасаются риска долгой паузы или даже существенного уменьшения поддержки со стороны международных партнеров. Однако сейчас надежда на нормализацию ситуации с помощью еще есть.

"Мы ожидаем, что в 2024 году появится ряд новых вызовов, едва ли не самый большой из которых — это риски, связанные с объемами и устойчивостью внешней финансовой поддержки Украины. На этом этапе риски существенного сокращения финансовой помощи невысокие, и мы ожидаем, что Украина получит по крайней мере те объемы поддержки, которые необходимы для сбалансирования внешних счетов до конца 2024 года. Это означает, что НБУ и в дальнейшем сможет полностью контролировать валютный рынок и даже может прибегнуть к существенным шагам в направлении валютной либерализации. Также сейчас сложились все необходимые предпосылки для умеренной и управляемой девальвации гривны, и, по нашим прогнозам, курс в конце 2024 года составит около 41 грн/долл.", — рассказал Фокусу Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

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Так или иначе, но в течение 2024 года эксперты прогнозируют постепенную девальвацию. То есть, вероятно, речь не идет о том, что вечером курс — 38 грн за доллар, а на утро — 43 грн/долл. Однако, как именно будет двигаться курс, зависит и от своевременных поступлений финансирования Запада, и от политики НБУ и его участия в торгах.

"Стабилизация валютного рынка в текущих условиях будет невозможной без активного участия Нацбанка на рынке. И мы ожидаем, что курсовые колебания в значительной степени будут зависеть от позиции Нацбанка по интервенциям. Кроме этого, на рынок также будут влиять другие факторы, такие как наличие морского экспортного маршрута, устойчивость и достаточность международной финансовой помощи, прогресс в дальнейшей либерализации валютного рынка, скорость дальнейшего снижения учетной ставки и тому подобное. Однако для уменьшения структурных дисбалансов во внешней торговле мы не исключаем дальнейшей постепенной девальвации гривны с возможностью отсутствия резких колебаний", — считает Александр Печерицын, директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка.

В бюджете запланировано привлечение внешнего финансирования в 2024 году в объеме $41 миллиард. От того, удастся ли выполнить этот план, зависит в том числе и курс гривны

По его мнению, прогноз курса, заложенный в бюджете (40,7 грн/долл. — Фокус), может быть, как одним из потенциальных ориентиров, однако он обычно не является жестким таргетом, и, в любом случае, сила и влияние рисков безопасности (то есть, ситуация на фронте и с обстрелами россиянами инфраструктуры) могут влиять на курсовую динамику в течение года.

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По мнению Анны Золотько, важным вопросом, в том числе и с точки зрения курса, является предположение относительно объемов привлечения государственного долга для покрытия дефицита бюджета.

"В окончательном варианте бюджета запланировано привлечение внешнего финансирования в 2024 году в объеме $41 миллиард. От того, удастся ли выполнить этот план, зависит много других показателей, в том числе и курс гривны", — считает эксперт. И добавляет: умеренная девальвация гривны логична и нужна. "При условии достаточного финансирования со стороны западных партнеров даже 40,7 грн/долл., которые заложены в бюджет, курс может не достичь и до конца года. Я не очень верю в отметку 40 грн/долл. в конце первого квартала 2024 года, поскольку с февраля сезонно сокращается спрос на валюту и растет предложение. Хотя, конечно, исключать такой сценарий я тоже не могу", — говорит Анна Золотько.

Спрос на доллары в последние дни существенно подпрыгнул, что вызвало дополнительное давление на гривну Фото: УНИАН

На 2024 год эксперты предоставляют такой прогноз курса (на конец 2024 года):

Concorde Capital 39,2 грн/доллар;

39,2 грн/доллар; Dragon Capital 39 грн/доллар;

39 грн/доллар; ICU 40,7 грн/доллар;

40,7 грн/доллар; Oxford Economics 39,5 грн/доллар;

39,5 грн/доллар; Андрей Шевчишин 43,5 грн/доллар.

"Главный драйвер курса — это внешняя помощь и экспортно-импортные операции. Реализация рисков давит на курс. В текущих тенденциях склоняюсь к мнению, что 41 грн за доллар для нас является оптимистичным сценарием, поскольку закладываю 25% недостатка внешней помощи. Кроме этого, есть фактор, озвученный президентом на итоговой годовой конференции, о необходимости дополнительной мобилизации, для чего необходимо 500 млрд гривен, которые фактически не заложены в бюджете. И конечно, учитывая этот факт, нагрузка может существенно возрасти", — пояснил Андрей Шевчишин.

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