Курс на 40. Чому зростає попит на валюту та яким буде курс у 2024 році

Попит на долари та євро в Україні наприкінці грудня різко злетів. На міжбанку в останні дні року курс досяг позначки 38 гривень за долар, а на готівковому ринку – 38,95 грн/долар. Що відбувається та якими є прогнози щодо зміни валютного курсу в 2024 році.

Related video

Грудень приніс бентежні настрої на валютному ринку, частково це також вплинуло на посилення девальваційного тренду. Ще 15 грудня на міжбанку курс був на позначці 37,03 грн/дол., але 29 грудня – вже на позначці 38 грн/дол. До речі, минулого року в держбюджеті на 2023 рік прогнозували середньорічний курс на рівні 42,2 грн за долар. Та у 2023 році середній курс міжбанку не досяг навіть позначки 37 гривень за долар. Хоча загалом за 2023 рік гривня втратила 4%. Які процеси відбуваються на валютному ринку та яким може бути курс протягом 2024 року, дослідив Фокус.

Курс на девальвацію: що відбувається з валютним курсом і чому зростає попит

На міжбанку протягом останньої декади грудня серйозно виріс попит на іноземну валюту. Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, розповіла, що 27-28 грудня денний обсяг торгів сягав позначки $340 млн, що вдвічі більше за середні показники листопада та початку грудня.

"Я не можу це назвати "нормальним" сезонним сплеском. Скоріше за все, йдеться про емоційну реакцію на зростання курсу. Національний банк суттєво збільшив обсяг інтервенцій у відповідь на підвищений попит, але стратегія керованої гнучкості передбачає, що в такі періоди котирування мають зростати. НБУ виступає свого роду демпфером, але все ж дозволяє ринковим тенденціям впливати на курс", — каже Анна Золотько.

Війна є одним з головних ризик-факторів, а тому вкрай важлива для стабільності гривні підтримка міжнародних партнерів

Одним із головних чинників впливу на девальваційний тренд в Україні стала пауза в наданні Україні фінансової допомоги партнерами.

По-перше, допомога критично важлива для міжнародних резервів, адже частина валютних надходжень завжди вливається в резерви.

По-друге, допомога потрібна уряду для виконання зобов’язань – і щодо соціальних програм, і щодо погашення зобов’язань за боргами. Нервові заяви влади щодо можливих перебоїв із соціальними платежами співпали з заявами про курс на наступний рік, що своєю чергою підштовхнуло курс до позначки 38 грн/дол.

Важливо

Проси неможливе – дадуть скільки зможуть. Як проходитиме мобілізація 500 тисяч українців

Загалом, на думку Анни Золотько, зараз йдеться про нервову реакцію ринку, що спричинена посиленими девальваційними настроями та намаганнями встигнути придбати валюту за якомога більш вигідним курсом.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що протягом останнього тижня грудня був помітний дуже високий попит на валюту як з боку імпортерів, так і населення, а Нацбанк все ж зменшив інтервенції.

Одним із головних чинників впливу на девальваційний тренд в Україні стала пауза в наданні Україні фінансової допомоги партнерами

"На ринок вплинули заяви влади про потребу коштів, інакше соціальні виплати доведеться припинити, плюс був вплив законопроєкта про мобілізацію. Люди почали іти в банки, переоформлювали договори… Загалом, заяви про потребу в мобілізації суттєво вплинули, адже треба врахувати, що вартість цієї мобілізації досить висока, а у бюджеті зараз немає таких коштів. Загалом коштів в бюджеті катастрофічно не вистачає навіть без урахування вартості мобілізації", — каже Андрій Шевчишин.

Від 37 до 44: який прогноз курсових коливань у 2024 році надають економісти

Новий 2024 рік не обіцяє бути легким, і йдеться не лише про продовження воєнних дій. Але йдеться про ризик зменшення обсягу допомоги країн-партнерів. Це може мати негативний вплив на макрофінансову стабільність, а гривня продовжить падіння.

Важливо

Як заробляти будемо? Економічні підсумки 2023 року та прогнози на 2024-й

Економіст ЦЕС Максим Самойлюк впевнений: якщо іноземна фінансова допомога у 2024 році продовжуватиме надходити, суттєвих коливань курсу не буде. "Значні золотовалютні резерви дозволятимуть НБУ і надалі виходити з інтервенціями для стримування курсу від значних змін в одну чи іншу сторону", — вважає експерт.

Готівковий курс буде іти за міжбанком, проте в обмінниках він буде вище на 50-80 копійок за курс міжбанку Фото: pexels.com

Тим часом, аналітики побоюються ризику довгої паузи або ж навіть суттєвого зменшення підтримки з боку міжнародних партнерів. Проте зараз надія на нормалізацію ситуації з допомогою ще є.

"Ми очікуємо, що у 2024 році з’явиться ряд нових викликів, чи не найбільший із яких – це ризики, пов’язані з обсягами та стійкістю зовнішньої фінансової підтримки України. На цьому етапі ризики суттєвого скорочення фінансової допомоги невисокі, і ми очікуємо, що Україна отримає принаймні ті обсяги підтримки, які необхідні для збалансування зовнішніх рахунків до кінця 2024 року. Це означає, що НБУ й надалі матиме змогу повністю контролювати валютний ринок та навіть може вдатися до суттєвих кроків у напрямку валютної лібералізації. Також наразі склалися всі необхідні передумови для помірної та керованої девальвації гривні, і, за нашими прогнозами, курс наприкінці 2024 року складе близько 41 грн/дол.", — розповів Фокусу Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Угорщина та її керівництво блокують надання Україні допомоги від ЄС Фото: З відкритих джерел

Так чи інакше, але протягом 2024 року експерти прогнозують поступову девальвацію. Тобто, ймовірно, йдеться не про те, що ввечері курс – 38 грн за долар, а на ранок – 43 грн/дол. Проте, як саме буде рухатись курс, залежить і від вчасних надходжень фінансування Заходу, і від політики НБУ та його участі в торгах.

"Стабілізація валютного ринку в поточних умовах буде неможливою без активної участі Нацбанку на ринку. І ми очікуємо, що курсові коливання в значній мірі залежатимуть від позиції Нацбанку щодо інтервенцій. Окрім цього, на ринок також впливатимуть інші фактори, як то наявність морського експортного маршруту, сталість і достатність міжнародної фінансової допомоги, прогрес у подальшій лібералізації валютного ринку, швидкість подальшого зниження облікової ставки, тощо. Проте, задля зменшення структурних дисбалансів у зовнішній торгівлі ми не виключаємо подальшої поступової девальвації гривні з можливістю уникнення різких коливань", — вважає Олександр Печерицин, директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку.

В бюджеті заплановано залучення зовнішнього фінансування у 2024 році в обсязі $41 мільярд. Від того, чи вдасться виконати цей план, залежить зокрема й курс гривні

На його думку, прогноз курсу, що закладений у бюджеті (40,7 грн/дол. – Фокус), може бути як одним із потенційних орієнтирів, проте, він зазвичай не є жорстким таргетом, і в будь-якому разі, сила і вплив безпекових ризиків (тобто, ситуація на фронті та з обстрілами росіянами інфраструктури) можуть впливати на курсову динаміку впродовж року.

Важливо

Якщо допомоги Заходу не буде: експерти розповіли, на які непопулярні кроки доведеться піти владі

На думку Анни Золотько, важливим питанням, зокрема й з точки зору курсу, є припущення щодо обсягів залучення державного боргу для покриття дефіциту бюджету.

"В остаточному варіанті бюджету заплановано залучення зовнішнього фінансування у 2024 році в обсязі $41 мільярд. Від того, чи вдасться виконати цей план, залежить багато інших показників, зокрема й курс гривні", — вважає експертка. І додає: помірна девальвація гривні логічна та потрібна. "За умови достатнього фінансування з боку західних партнерів навіть 40,7 грн/дол., що закладені до бюджету, курс може не досягти й до кінця року. Я не дуже вірю у позначку 40 грн/дол. наприкінці першого кварталу 2024, оскільки від лютого сезонно скорочується попит на валюту та зростає пропозиція. Хоча, звісно, виключати такий сценарій я теж не можу", — каже Анна Золотько.

Попит на долари останніми днями суттєво підстрибнув, що спричинило додатковий тиск на гривню Фото: УНИАН

На 2024 рік експерти надають такий прогноз курсу (на кінець 2024 року):

Concorde Capital 39,2 грн/долар;

39,2 грн/долар; Dragon Capital 39 грн/долар;

39 грн/долар; ICU 40,7 грн/долар;

40,7 грн/долар; Oxford Economics 39,5 грн/долар;

39,5 грн/долар; Андрій Шевчишин 43,5 грн/долар.

"Головний драйвер курсу – це зовнішня допомога та експортно-імпортні операції. Реалізація ризиков тисне на курс. У поточних тенденціях схиляюся до думки, що 41 грн за долар для нас є оптимістичним сценарієм, оскільки закладаю 25% нестачі зовнішньої допомоги. Крім цього, є фактор, озвучений президентом на підсумковій річній конференції, щодо необхідності додаткової мобілізації, для чого необхідно 500 млрд гривень, які фактично не закладені у бюджеті. І звичайно, враховуючи цей факт, навантаження може суттєво зрости", — пояснив Андрій Шевчишин.

Важливо