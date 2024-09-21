Цена на золото в Украине рекордно взлетела: кто мог неплохо на этом заработать

Если в 2019 году инвестор вложил 1000 долларов в золото, в сентябре текущего года он может рассчитывать на прибыль в более 45 тысяч гривен.

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В последнее время в Украине, как и во всем мире цена на золото достигла рекордных отметок. На 21 сентября 2024 года стоимость тройской унции золота в Украине достигла рекордной отметки — 108 тысяч гривен. Для сравнения, пять лет назад, в августе 2019 года, цена составляла 37,5 тысяч гривен. Такая динамика, пишет издание OBOZ.UA, позволяет оценить прибыль от инвестиций в золото за этот период.

Авторы материала отметили, что если бы инвестор вложил 25,1 тысячи гривен (эквивалент 1 тысячи долларов в 2019 году) в банковское золото, прибыль составила бы 45,1 тысячи гривен. Это превышает доход от инвестиций в доллары или евро.

Инвестиции: золото, доллары или евро?

Доллары : Инвестировав 25,1 тыс. грн в доллары в 2019 году, можно было бы заработать 16,5 тыс. грн, что составляет около 3,6 тыс. грн в год.

: Инвестировав 25,1 тыс. грн в доллары в 2019 году, можно было бы заработать 16,5 тыс. грн, что составляет около 3,6 тыс. грн в год. Евро : За те же деньги можно было приобрести 906 евро. При вложении в эту валюту сумма принесла бы прибыль в 16,8 тыс. грн, что немного больше, чем в долларах.

: За те же деньги можно было приобрести 906 евро. При вложении в эту валюту сумма принесла бы прибыль в 16,8 тыс. грн, что немного больше, чем в долларах. Золото: Покупка 0,65 тройской унции золота за 25,1 тыс. грн в 2019 году дала бы к сентябрю 2024 года наибольший доход — 45,1 тыс. грн.

Таким образом, инвестиции в золото оказались самыми выгодными среди предложенных вариантов.

Мировые котировки золота

Обозреватели пишут, что цена золота на мировом рынке также достигла рекордных уровней. 21 сентября 2024 года декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex достигали $2644,9 за унцию, что на 1% выше по сравнению с предыдущей сессией. Рост цен объясняется агрессивным снижением базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США на 50 базисных пунктов, до 4,75–5%. Это снижение стало первым с марта 2020 года и рекордным с 2008 года. С начала 2024 года золото подорожало на 22%.

Динамика цены на золото на мировом рынке

Украина, несмотря на значительный рост цен на золото, не пополняла свой золотой запас с 2021 года, который остается на уровне 27,1 тонны. Тем не менее доля золота в международных резервах страны выросла благодаря увеличению стоимости металла.

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