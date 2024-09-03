Нашли уникальный клад: археологи раскопали золотые монеты византийского императора (фото)

Болгарские исследователи раскопали клад византийских золотых монет датированных VI веком н. э., а именно периодом правления Юстиниана Великого. Интересно, что ученые не были первыми, кто нашел артефакты.

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Во время недавних археологических раскопок на севере Болгарии ученые сделали неожиданное открытие. В селе Дебнево, расположенном в муниципалитете Троян, исследователи обнаружили пять золотых монет, датируемых эпохой Юстиниана Великого, одного из правителей Византийской империи, пишет Arkeonews.

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Юстиниан I, известный своими усилиями по восстановлению бывших территорий Римской империи, правил с 527 по 565 год нашей эры. Его правление часто ассоциируется с культурным и экономическим расцветом Византийской империи. Найденные монеты отчеканены во время его правления, отмеченного правовыми реформами и архитектурными достижениями, которые оставили длительное влияние на историю.

Фото: BTA Photo/Preslava Ivanova

Об открытии рассказал доцент Стилиан Иванов из Национального исторического института, входящего в состав Болгарской академии наук. Иванов возглавлял команду, которая проводила раскопки крепости Калето, места исторического значения над деревней, где обнаружили монеты.

Монеты раскопали среди остатков обугленного средневекового жилья, датируемого эпохой болгарских царей Симеона и Петра. Иванов отметил, что именно это жилище является уникальным благодаря сохранению его деревянной конструкции, что является редкостью среди археологических находок этого периода.

Предметы, оставленные первобытными жителями, свидетельствуют о том, что они занимались сельским хозяйством, о чем свидетельствуют такие орудия труда, как железные серпы, пряжка для ремня и керамические сосуды.

Среди различных артефактов выделяются пять золотых монет, разбросанных на полу жилища. Хотя две из них повреждены огнем, их историческая ценность остается значительной. Несмотря на то, что монеты датируются VI веком, их, вероятно, нашли рабочие во время средневекового строительства.

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Иванов также отметил, что части крепостных стен хорошо сохранились, хотя некоторые участки ухудшились из-за повторного использования материалов в строительстве близлежащих поселений. На этом месте обнаружены доказательства проживания в течение нескольких веков, включая большое фракийское поселение IV-III веков до н. э., а также этапы поздней античности, Первого Болгарского царства и даже Османского периода.

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