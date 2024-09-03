Знайшли унікальний скарб: археологи розкопали золоті монети візантійського імператора (фото)

Болгарські дослідники розкопали скарб візантійських золотих монет датованих VI століттям н. е., а саме періодом правління Юстиніана Великого. Цікаво, що вчені не були першими, хто знайшов артефакти.

Related video

Під час нещодавніх археологічних розкопок на півночі Болгарії вчені зробили неочікуване відкриття. У селі Дебнево, розташованому в муніципалітеті Троян, дослідники виявили п'ять золотих монет, що датуються епохою Юстиніана Великого, одного з правителів Візантійської імперії, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Юстиніан I, відомий своїми зусиллями з відновлення колишніх територій Римської імперії, правив з 527 по 565 рік нашої ери. Його правління часто асоціюється з культурним та економічним розквітом Візантійської імперії. Знайдені монети викарбувані за його правління, позначеного правовими реформами та архітектурними досягненнями, які залишили тривалий вплив на історію.

Фото: BTA Photo/Preslava Ivanova

Про відкриття розповів доцент Стіліан Іванов з Національного історичного інституту, що входить до складу Болгарської академії наук. Іванов очолював команду, яка проводила розкопки фортеці Калето, місця історичного значення над селом, де виявили монети.

Монети розкопали серед залишків обвугленого середньовічного житла, що датується епохою болгарських царів Симеона і Петра. Іванов зазначив, що саме це житло є унікальним завдяки збереженню його дерев'яної конструкції, що є рідкістю серед археологічних знахідок цього періоду.

Предмети, залишені первісними мешканцями, свідчать про те, що вони займалися сільським господарством, про що свідчать такі знаряддя праці, як залізні серпи, пряжка для ременя та керамічні посудини.

Серед різних артефактів виділяються п'ять золотих монет, розкиданих на підлозі житла. Хоча дві з них пошкоджені вогнем, їхня історична цінність залишається значною. Попри те, що монети датуються VI століттям, їх, ймовірно, знайшли робітники під час середньовічного будівництва.

Важливо

На службі Римської республіки: археологи розкопали унікальне поховання фракійського вершника

Іванов також зазначив, що частини фортечних стін добре збереглися, хоча деякі ділянки погіршилися через повторне використання матеріалів у будівництві прилеглих поселень. На цьому місці виявлено докази проживання протягом кількох століть, включаючи велике фракійське поселення IV-III століть до н. е., а також етапи пізньої античності, Першого Болгарського царства і навіть Османського періоду.

Раніше Фокус розповідав про древні поховання давньомонгольських племен. Археологи виявили поховання культури сяньбі, представники якої жили на території сучасної Монголії та частині Китаю.

А також ми писали, чому археологи майже 100 років приховували від громадськості древні гробниці.