Ціна на золото в Україні рекордно злетіла: хто міг непогано на цьому заробити

Якщо 2019 року інвестор вклав 1000 доларів у золото, у вересні поточного року він може розраховувати на прибуток у понад 45 тисяч гривень.

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Останнім часом в Україні, як і в усьому світі, ціна на золото досягла рекордних позначок. На 21 вересня 2024 року вартість тройської унції золота в Україні досягла рекордної позначки — 108 тисяч гривень. Для порівняння, п'ять років тому, у серпні 2019 року, ціна становила 37,5 тисяч гривень. Така динаміка, пише видання OBOZ.UA, дає змогу оцінити прибуток від інвестицій у золото за цей період.

Автори матеріалу зазначили, що якби інвестор вклав 25,1 тисячі гривень (еквівалент 1 тисячі доларів у 2019 році) у банківське золото, прибуток становив би 45,1 тисячі гривень. Це перевищує дохід від інвестицій у долари або євро.

Інвестиції: золото, долари чи євро?

Долари : Інвестувавши 25,1 тис. грн у долари у 2019 році, можна було б заробити 16,5 тис. грн, що становить близько 3,6 тис. грн на рік.

: Інвестувавши 25,1 тис. грн у долари у 2019 році, можна було б заробити 16,5 тис. грн, що становить близько 3,6 тис. грн на рік. Євро : За ті самі гроші можна було придбати 906 євро. При вкладенні в цю валюту сума принесла б прибуток у 16,8 тис. грн, що трохи більше, ніж у доларах.

: За ті самі гроші можна було придбати 906 євро. При вкладенні в цю валюту сума принесла б прибуток у 16,8 тис. грн, що трохи більше, ніж у доларах. Золото: Купівля 0,65 тройської унції золота за 25,1 тис. грн 2019 року дала б до вересня 2024 року найбільший дохід — 45,1 тис. грн.

Таким чином, інвестиції в золото виявилися найвигіднішими серед запропонованих варіантів.

Світові котирування золота

Оглядачі пишуть, що ціна золота на світовому ринку також досягла рекордних рівнів. 21 вересня 2024 року грудневі ф'ючерси на золото на біржі Comex досягали $2644,9 за унцію, що на 1% вище порівняно з попередньою сесією. Зростання цін пояснюється агресивним зниженням базової процентної ставки Федеральною резервною системою США на 50 базисних пунктів, до 4,75-5%. Це зниження стало першим з березня 2020 року і рекордним з 2008 року. З початку 2024 року золото подорожчало на 22%.

Динаміка ціни на золото на світовому ринку

Україна, попри значне зростання цін на золото, не поповнювала свій золотий запас із 2021 року, який залишається на рівні 27,1 тонни. Проте частка золота в міжнародних резервах країни зросла завдяки збільшенню вартості металу.

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Раніше повідомлялося, що у Великій Британії чоловік ледь не викинув у сміття 3500-річний золотий виріб, прийнявши його за бирку з овечого вуха. Попри непривабливий вигляд виробу, він вирішив усе ж його перевірити.