Не можем ждать марта: Шмыгаль призвал доноров срочно предоставить финансирование Украине, — СМИ

По словам украинского премьера, Киев столкнулся с "исключительно высокой неопределенностью" в отношении своего бюджета из-за задержки финансовой помощи в размере 110 миллиардов долларов.

Related video

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал международных доноров предоставить стране срочное финансирование в размере 37,3 миллиарда долларов в 2024 году. В письме, адресованном Многосторонней координационной группе доноров (MDCP), Шмыгаль заявил, что финансирование необходимо для поддержания макроэкономической стабильности Украины и удовлетворения ее основных бюджетных потребностей. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

По словам Шмыгаля, Украина столкнулась с "исключительно высокой неопределенностью" в отношении своего бюджета на начало года. Это связано с тем, что более 110 миллиардов долларов финансовой помощи, обещанной Украине, задерживается из-за политических разногласий в США и Европейском союзе.

Шмыгаль заявил, что MDCP, созданная лидерами "Большой семерки" в декабре 2022 года для координации международного финансирования, должна сосредоточиться на неотложных бюджетных потребностях Украины, а не на своем долгосрочном мандате по координации ресурсов для реконструкции и восстановления экономики после войны.

"Вряд ли возможно проводить какие-либо обсуждения проектов по восстановлению и реконструкции, когда мы боремся с выполнением приоритетов выживания на 2024 год", — говорится в письме Шмыгаля.

Шмыгаль призвал доноров провести собрание в январе перед запланированной встречей в следующем месяце.

"Мы не можем ждать марта, чтобы профинансировать наши социальные нужды", — сказал премьер.

Важно

Украина отсрочит выплату пенсий и зарплат, если Запад не даст деньги, — Минэкономики

Неизвестно, как ответили получатели на письмо Шмыгаля и согласились ли они на встречу раньше, отмечают журналисты.

Шмыгаль также призвал доноров начать координацию действий по направлению замороженных российских активов на восстановление Украины. Кремль "должен заплатить за войну и разрушения — и это будет главным источником восстановления" в ближайшие годы, говорится в его письме.

Возможности Украины по самостоятельному генерированию средств — включая повышение налоговых поступлений, девальвацию гривны или обращение к центральному банку — ограничены и рассматриваются Министерством финансов как рискованные. Но премьер-министр заявил, что они будут использоваться в качестве временной меры, пока не поступят международные средства, пишет издание.

"Мы приложим все необходимые усилия, чтобы ликвидировать дефицит финансирования, но ваша своевременная поддержка необходима сейчас как никогда", — сказал Шмыгаль.

Важно

Найти деньги на пенсии и субсидии: о каком "плане Б" говорит советник президента Олег Устенко

Помимо просьбы о срочном финансировании, Шмыгаль также сообщил в своем письме, что он заменил министра инфраструктуры Александра Кубракова на посту сопредседателя MDCP на главу финансового ведомства Сергея Марченко.

Шмыгаль также призвал доноров начать координацию действий по направлению замороженных российских активов на восстановление Украины. Это требование может иметь серьезные последствия для России, поскольку оно может привести к конфискации активов на сумму более 300 миллиардов долларов.

Задержка в финансировании Украины

Вашингтон и Брюссель столкнулись с трудностями в согласовании пакетов помощи Украине. Американские законодатели отказались от попыток договориться о выделении Украине более 60 миллиардов долларов, прежде чем покинуть Вашингтон на праздничные каникулы. Оказанию помощи препятствуют законодатели-республиканцы, требующие более жесткой пограничной и иммиграционной политики.

Важно

Если не будет помощи: индексация пенсий с 1 марта может быть отменена, — министр (видео)

Пакет ЕС на сумму 50 миллиардов евро (55,6 миллиарда долларов) для Украины был заблокирован премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в этом месяце, в результате чего дебаты перешли в начало следующего года.

Напомним, 17 декабря советник президента Украины Олег Устенко заявил, что Украина перейдет к плану "Б" в случае отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года. Дефицит государственного бюджета в следующем году предварительно достигнет 40 млрд долларов