Каким будет курс доллара до конца года и к чему готовиться украинцам? Экономисты предоставили Фокусу базовый сценарий девальвации в начале 2025-го и объяснили действия Нацбанка.

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С июля 2024 года курс гривны достаточно стабильно держится в коридоре 41-41,5 грн за доллар. Более того, в последние недели этот коридор сужается до 41,2 грн/долл. Национальный банк Украины держит гривну, ведь в августе в Украину поступил крупнейший за 2024 год транш от партнеров. Впрочем, наблюдается бешеный спрос на валюту. Каждый день население покупает более 40 млн долларов, сообщил Фокусу финансовый аналитик Андрей Шевчишин. К чему это приведет и как Нацбанк будет выходить из ситуации, читайте дальше.

Каким будет курс доллара до конца года и к чему готовиться украинцам

Режим управляемой гибкости: три составляющих

По словам главы регулятора Андрея Пышного, НБУ на протяжении этой войны декларирует тезис об обеспечении устойчивости валютного рынка, возвращении его функционала. Однако, сколько будет стоить доллар в 2025 году, прогнозировать не берется.

"Потому что НБУ никогда не дает прогнозов, он отвечает за реализацию определенной курсовой политики", — добавил Пышный во время мероприятия "Диалоги с NV о будущем. Бизнес и война".

НБУ на протяжении этой войны декларирует тезис об обеспечении устойчивости валютного рынка, возвращении его функционала. Однако, каким будет курс, прогнозировать не берется

Пышный напомнил, что прошел ровно год, как НБУ объявил об отказе от фиксированного курса, как часть договоренности с МВФ.

"С 3 октября 2023 года валютный рынок и НБУ отказались от одной из самых жестких антикризисных мер фиксации курса и перешли в режим управляемой гибкости. Это была часть стратегии, принятой в июне 2023 года, и часть наших договоренностей с МВФ", — отметил Пышный.

НБУ объявил об отказе от фиксированного курса, как часть договоренности с МВФ Фото: Getty Images

Он пояснил, что эта стратегия имеет три составляющих:

Отказ от фиксированного курса и постепенное возвращение к управляемой гибкости;

валютную либерализацию, то есть смягчение валютных ограничений на движение капитала;

постепенное восстановление режима инфляционного таргетирования.

Все эти три составляющие, по словам главы НБУ, являются полноценными элементами большого плана возвращения "нормальности", даже несмотря на войну, в режимы функционирования валютного рынка.

Именно НБУ определяет курсовую политику Фото: pexels.com

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"Именно НБУ определяет курсовую политику. Не наши международные партнеры, не правительство, это наш исключительный мандат и наша абсолютная ответственность — определять курсовую политику, обеспечивать реализацию мандата НБУ, который определен законом. Это ценовая, курсовая, финансовая стабильность и поддержка соответствующей экономической политики правительства. И в первую очередь мандат построен так, что именно ценовая и курсовая стабильность являются ключевыми элементами и основой остальных вещей, которые так или иначе закладывают такое понятие как макрофинансовая стабильность", — добавил он.

Нацбанк ведет достаточно взвешенную политику и пытается контролировать колебания курса для того, чтобы сдержать инфляционные ожидания, хотя и большими усилиями

Аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Фокусу согласился с тем, что Нацбанк ведет достаточно взвешенную политику и пытается контролировать колебания курса для того, чтобы сдержать инфляционные ожидания, хотя и большими усилиями.

"Сейчас клиенты банков (речь идет об операциях на межбанке) стабильно почти на 51 млн долларов больше покупают, чем продают. И если мы не аккумулируем население и бизнес, то выйдем на 90-100 млн в день. Это спрос на валюту, который мы имеем. Нацбанк сейчас держит рынок. Он тратит более 3 млрд долларов в месяц на интервенции, чтобы сбить этот спрос. Сейчас мы находимся в управляемом коридоре, выход из которого откроет путь к курсу 42,7 грн/долл в зону 42-43 грн/долл, где мы будем находиться, возможно, до конца года", — отметил эксперт.

Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин предоставил прогноз по курсу доллара и на 2025 год.

"Пока для гривны сохраняется перспектива дальнейшей девальвации. На следующий год базовый сценарий предусматривает, что стоимость доллара подскочит до уровня 45 грн/долл. Тем не менее, на горизонте двух-трех месяцев Нацбанк может продолжать контролировать ситуацию на межбанковском рынке и оставить курс в коридоре 41 — 43 грн/долл", — рассказал Чурин.

40 млн долларов, которые ежедневно покупают украинцы, является рекордным уровнем Фото: Unplash

Рекорд по закупке валюты: почему украинцы запасаются долларами

По информации специалистов, 40 млн долларов, которые ежедневно покупают украинцы, является рекордным уровнем. И провоцирует такой дополнительный спрос на валюту именно неопределенность, царящая среди граждан.

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"Население боится инфляции, не знает, каким будет развитие ситуации. Украинцы готовятся к тяжелой зиме: кто-то собирается выезжать из страны из-за угрозы блэкаутов, кто-то закупает дополнительное оборудование. К тому же, снова появляются новости о блокировании границ польскими фермерами, коррупционные скандалы и тому подобное. А это все и формирует огромное давление неопределенности и недоверия. Также стоит напомнить о такой инфляционной составляющей, как рост цен из-за плохого урожая на фоне засушливого лета в этом году. Поэтому, растут цены на овощи борщевого набора, а также фрукты. Все понимают, что это риск, который надо как-то покрыть", — пояснил Андрей Шевчишин.

Напомним, по прогнозу эксперта Всемирного Банка Оксаны Руженковой, который Фокус предоставлял ранее, овощи в Украине действительно дорожают. Поэтому потребителей ждут высокие цены на капусту, огурцы и помидоры.