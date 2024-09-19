Хотя летняя жара и засуха глобально не повлияли на урожай 2024 года, в Минагрополитики предупредили, что последствия могут быть ощутимыми в 2025 году. Более того, ослабление курса гривны, увеличение налогов и ожидания блэкаутов уже отразились на ценах в магазинах.

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Овощами и фруктами в 2024 году Украина обеспечит себя сама. Высоких цен на продукты, как в начале полномасштабной войны, не будет. Но и слишком низких не стоит ожидать. Главный фактор, который будет влиять на цены, в частности на молоко, — доступность электроэнергии. Об этом сказал первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий. В материале "Плохой урожай, блэкауты, война. Что влияет на цены и подорожают ли продукты осенью" Фокус исследовал рост цен и на другие категории продуктов, а также спросил, каких цен ожидать осенью и зимой эксперта Всемирного Банка Оксану Руженкову.

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук рассказал об урожае 2024 года в Украине

Если проанализировать состояние продуктовой корзины украинцев в августе 2024-го, становится понятным: цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли. В частности, согласно данным Государственной службы статистики Украины, на 0,9%. Больше всего (на 7,1% и 5,2%) подорожали яйца и овощи. На 0,7%-2,4% выросли цены на хлеб, сахар, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, рис, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло, безалкогольные напитки, рыбу и продукты рыбы. В то же время на 7,4% снизились цены на фрукты.

В Украине подорожали овощи Фото: УНИАН

Почему подорожали овощи и каких цен на продукты ждать в дальнейшем

По словам эксперта ВБ Оксаны Руженковой, овощи действительно дорожают. Поэтому украинцев ждут высокие цены на капусту, огурцы и помидоры.

Специалист отметила, что во время засушливого лета аграрии и фермеры почувствовали проблемы с мелиорационной системой. К этому добавились перебои с электроэнергией, которые не позволили использовать системы полива на полную мощность.

"Если эти овощи и поливались, то на какую-то 1/10 часть от необходимого для них объема. Поэтому и летом мы видели достаточно высокие цены на помидоры, огурцы, овощи борщевого набора", — рассказала Руженкова.

Площади под картофель — базовую для продовольственной корзины украинца — с начала войны сократились почти на 40%

По словам Руженковой, украинцев ждут высокие цены на картофель и овощи борщевого набора в целом как осенью, так и зимой.

"Надо учитывать, что площади под картофель — базовую для продовольственной корзины украинца — с начала войны сократились почти на 40%. Страшно ли это страшно? Думаю, что не совсем, ведь, по подсчетам аграрных маркетологов, в Украине осталось где-то 20 млн населения. Соответственно при сокращении численности населения и сокращение численности выращиваемых культур очень логично и позволяет фермерам получать за эту категорию товаров ту цену, которая и является реалистичной", — сказала Оксана Руженкова.

Неожиданно высокой, по данным Оксаны Руженковой, будет в этом году цена на капусту, ведь выращивается она также на орошении.

"Она не смогла сформировать полноценный урожай. Но есть надежда на поздние сорта капусты, которые могут убираться до середины ноября. Если сейчас пройдут дожди, то капуста может еще немного набрать вес", — добавила эксперт.

Урожай лука 2024 года собрали хороший Фото: Pixabay

В отличие от капусты, которая не успела набрать вес в этом году, урожай лука оказался неплохим. Хотя в ряде областей, по словам эксперта, жалуются на его качество, поэтому цены на лук в январе-феврале уже будут подрастать.

Хорошая и стабильная цена будет на морковь и свеклу.

"Думаю, что перекрывать дефицит по овощам в рационе мы будем за счет пекинской капусты, которую неплохо посадили тепличные хозяйства. У нас государство поддерживает строительство теплиц. Там собирают три урожая за год как пекинской капусты, так и дайкона. На западе Украины, на Закарпатье практикуют такую технологию работы", — пояснила Фокусу Руженкова.

Хлебопекари ожидают подорожания на свою продукцию на 10-15% Фото: УНИАН

Что будет с хлебом

По данным эксперта, урожай зерновых в Украине в этом году составил примерно 27 млн тонн. В условиях умеренного экспорта (государство позволяет вывозить 16 млн тонн) в стране останется 10 млн тонн зерна, чего должно хватить для граждан.

"Потребление серьезно сократилось. Государство оставляет в стране сырья с запасом в несколько миллионов. Этот запас достаточно хороший, чтобы хлеб однозначно был. Что касается цен, то здесь может быть умеренный рост. Думаю, что переработчики и сами фермеры, начиная от продажи зерна на мукомольные предприятия, а оттуда на хлебопекарные комбинаты, будут пытаться сыграть на своей цене. В условиях военных рисков им нужно иметь средства на проведение весенней посевной. Да, все боятся инфляции, перебоев с электроэнергией. То же мукомольное предприятие, которое почувствовало подорожание электроэнергии, однозначнобудет пытаться продать муку дороже внутри страны, потому что ему тоже нужно платить зарплаты, закупать газ, электроэнергию и иметь хоть какую-то маржу, чтобы не сокращаться. Все это скажется на цене", — отметила Оксана Руженкова.

Однако, если сами хлебопеки ожидают подорожания на свою продукцию на 10-15%, то, например, Минагрополитики оптимистичнее смотрит в будущее и прогнозирует повышение не более чем на 3-5%.

Напомним, согласно прогнозам Национального банка инфляция в Украине будет ускоряться. В НБУ называют предел до 8,5% по итогам года.