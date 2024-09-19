Хоча літня спека і посуха глобально не вплинули на врожай 2024 року, в Мінагрополітики попередили, що наслідки можуть бути відчутними у 2025 році. Ба більше, послаблення курсу гривні, збільшення податків та очікування блекаутів вже відобразилися на цінах в магазинах.

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Овочами та фруктами 2024 року Україна забезпечить себе сама. Високих цін на продукти, як на початку повномасштабної війни, не буде. Але й надто низьких не варто очікувати. Головний фактор, що впливатиме на ціни, зокрема на молоко, — доступність електроенергії. Про це сказав перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький. В матеріалі "Поганий врожай, блекаути, війна. Що впливає на ціни і чи подорожчають продукти восени" Фокус дослідив зростання цін і на інші категорії продуктів, а також запитав, яких цін очікувати восени і взимку експертку Світового Банку Оксану Руженкову.

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Якщо проаналізувати стан продуктового кошика українців у серпні 2024-го, стає зрозумілим: ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли. Зокрема, згідно з даними Державної служби статистики України, на 0,9%. Найбільше (на 7,1% і 5,2%) подорожчали яйця та овочі. На 0,7%-2,4% зросли ціни на хліб, цукор, макаронні вироби, продукти перероблення зернових, соняшникову олію, рис, м'ясо та м'ясопродукти, молоко та молочні продукти, олію, безалкогольні напої, рибу і продукти риби. Водночас на 7,4% знизилися ціни на фрукти.

В Україні подорожчали овочі Фото: УНІАН

Чому подорожчали овочі і яких цін на продукти чекати надалі

За словами експертки ВБ Оксани Руженкової, овочі дійсно дорожчають. Тож на українців чекають високі ціни на капусту, огірки і помідори.

Фахівчиня зазначила, що під час посушливого літа аграрії та фермери відчули проблеми із меліораційною системою. До цього додалися перебої з електроенергією, які не дозволили використовувати системи поливу на повну потужність.

"Якщо ці овочі і поливалися, то на якусь 1/10 частину від необхідного для них обсягу. Тому й влітку ми бачили досить високі ціни на помідори, огірки, овочі борщового набору", — розповіла Руженкова.

Площі під картоплю — базову для продовольчого кошика українця — з початку війни скоротилися майже на 40%

За словами Руженкової, на українців чекають високі ціни на картоплю та овочі борщового набору загалом як восени, так і взимку.

"Треба враховувати, що площі під картоплю — базову для продовольчого кошика українця — з початку війни скоротилися майже на 40%. Чи це страшно? Думаю, що не зовсім, адже, за підрахунками аграрних маркетологів, в Україні залишилося десь 20 млн населення. Відповідно при скороченні чисельності населення і скорочення чисельності культур, що вирощуються, дуже логічно і дозволяє фермерам отримувати за цю категорію товарів ту ціну, яка і є реалістичною", — сказала Оксана Руженкова.

Несподівано високою, за даними Оксани Руженкової, буде цьогоріч ціна на капусту, адже вирощується вона також на зрошенні.

"Вона не спромоглася сформувати повноцінний урожай. Але є надія на пізні сорти капусти, які можуть забиратися до середини листопада. Якщо зараз пройдуть дощі, то капуста може ще трохи набрати ваги", — додала експертка.

Урожай цибулі 2024 року зібрали хороший Фото: Pixabay

На відміну від капусти, яка не встигла набрати ваги цього року, урожай цибулі виявився непоганим. Хоча у низці областей, за словами експертки, скаржаться на його якість, тож ціни на цибулю у січні-лютому вже підростатимуть.

Хороша і стабільна ціна буде на моркву та буряк.

"Думаю, що перекривати дефіцит по овочах у раціоні ми за рахунок пекінської капусти, яку непогано посадили тепличні господарства. У нас держава підтримує будівництво теплиць. Там збирають три врожаї за рік як пекінської капусти, так і дайкону. На заході України, на Закарпатті практикують таку технологію роботи", — пояснила Фокусу Руженкова.

Хлібопекарі очікують подорожчання на свою продукцію на 10-15% Фото: УНІАН

Що буде з хлібом

За даними експертки, урожай зернових в Україні цього року склав приблизно 27 млн тонн. В умовах помірного експорту (держава дозволяє вивозити 16 млн тонн) в країні залишиться 10 млн тонн зерна, чого має вистачити для громадян.

"Споживання серйозно скоротилося. Держава залишає у країні сировини із запасом у кілька мільйонів. Цей запас досить хороший, щоб хліб однозначно був. Щодо цін, то тут може бути помірне зростання. Думаю, що переробники та й самі фермери, починаючи від продажу зерна на борошномельні підприємства, а звідти на хлібопекарські комбінати, намагатимуться зіграти на своїй ціні. В умовах військових ризиків їм потрібно мати кошти на проведення весняної посівної. Так, усі бояться інфляції, перебоїв з електроенергією. Те саме борошномельне підприємство, яке відчуло подорожчання електроенергії, однозначно намагатиметься продати борошно дорожче всередині країни, бо йому теж потрібно платити зарплати, закуповувати газ, електроенергію та мати хоч якусь маржу, щоб не скорочуватися. Все це позначиться на ціні", — зауважила Оксана Руженкова.

Проте, якщо самі хлібопекарі очікують подорожчання на свою продукцію на 10-15%, то, наприклад, Мінагрополітики оптимістичніше дивиться у майбутнє і прогнозує підвищення не більш як на 3-5%.

Нагадаємо, згідно із прогнозами Національного банку інфляція в Україні прискорюватиметься. В НБУ називають межу до 8,5% за підсумками року.