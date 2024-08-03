Индекс Биг-Мака: украинская гривна должна быть вдвое "дороже", — The Economist

Курс гривны, отмечают эксперты, очень недооценен. По этому показателю украинская валюта находится на восьмом месте.

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В Соединенных Штатах Америки бургер Биг-Мак стоит 5,69 доллара, а в Украине 118 гривен, то есть всего 2,89 доллара. Об этом сообщает издание The Economist, публикуя данные рейтинга за июль.

Таким образом, согласно данным рейтинга, по сравнению с фактическим обменным курсом в 41,05 грн/доллар, курс украинской валюты недооценен на 49,5% и курс покупательной способности должен быть на уровне 20,74 грн/доллар.

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Стоит отметить, что гривна сохранила свое восьмое место "недооцененности" по сравнению с прошлым годом.

Кроме Украины, наиболее недооцененными валютами являются денежные единицы Тайваня, Индонезии, Египта, Индии, Южно-Африканской Республики, Филиппин и Малайзии.

А вот переоцененными валютами считают денежные единицы Швейцарии, Уругвая, Норвегии, Аргентины, Великобритании и Евросоюза.

Что такое индекс Биг-Мака

Big Mac index был введен в 1986 году. Методология расчета базируется на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость бургера в разных странах.

В рейтинге отсутствует российский рубль, поскольку рестораны McDonald's, стоимость продуктов которого, собственно, и сравнивают, ушел с территории РФ после полномасштабного вторжения в Украину. В 2022 году индекс Биг-Мака также не оценивался для Украины из-за временного закрытия сети фаст-фудов. Впрочем, 20 сентября в Киеве после длительной паузы открылось несколько ресторанов.

Напомним, в конце июля Минсоцполитики назвало реальный размер прожиточного минимума в Украине, где расходы на питание составляют чуть более 3700 грн.

Фокус ранее также анализировал вопрос стремительного роста цен. Эксперты объяснили, что из-за погодных условий и дефицита электроэнергии цены на товар и услуги для потребителей подскочат ощутимо.