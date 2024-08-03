Індекс Біг-Мака: українська гривня має бути вдвічі "дорожчою", — The Economist

Курс гривні, зазначають експерти, дуже недооцінений. За цим показником українська валюта знаходиться на восьмому місці.

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У Сполучених Штатах Америки бургер Біг-Мак коштує 5,69 долара, а в Україні 118 гривень, тобто лише 2,89 долара. Про це повідомляє видання The Economist, публікуючи дані рейтингу за липень.

Таким чином, згідно з даними рейтингу, порівняно з фактичним обмінним курсом у 41,05 грн/долар, курс української валюти недооцінений на 49,5% і курс купівельної спроможності має бути на рівні 20,74 грн/долар.

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Варто зазначити, що гривня зберегла своє восьме місце "недооціненості" порівнянні з минулим роком.

Окрім України, найбільш недооціненими валютами є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії, Південно-Африканської Республіки, Філіппін та Малайзії.

А ось переоціненими валютами вважають грошові одиниці Швейцарії, Уругваю, Норвегії, Аргентини, Великої Британії та Євросоюзу.

Що таке індекс Біг-Мака

Big Mac index був запроваджений у 1986 році. Методологія розрахунку базується на теорії паритету купівельної спроможності, за якою валютний курс має зрівнювати вартість бургера у різних країнах.

У рейтингу відсутній російський рубль, оскільки ресторани McDonald's, вартість продуктів якого, власне, й порівнюють, пішов з території РФ після повномасштабного вторгнення в Україну. У 2022 році індекс Біг-Мака також не оцінювався для України через тимчасове закриття мережі фаст-фудів. Утім, 20 вересня в Києві після тривалої паузи відкрилося декілька ресторанів.

Нагадаємо, наприкінці липня Мінсоцполітики назвало реальний розмір прожиткового мінімуму в Україні, де витрати на харчування становлять трохи більше ніж 3700 грн.

Фокус раніше також аналізував питання стрімкого зростання цін. Експерти пояснили, що через погодні умови та дефіцит електроенергії ціни на товар і послуги для споживачів підскочать відчутно.