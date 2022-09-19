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Україна

Тепер офіційно: McDonald's оголосив про відкриття перших трьох ресторанів у Києві 20 вересня

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Популярна мережа швидкого харчування розпочинає поетапне відкриття своїх закладів. Спочатку ресторани обслуговуватимуть лише доставку, у нормальному режимі McDonald's в Україні почне працювати на початку жовтня.

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McDonald's розпочинає поетапне відкриття своїх ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Про це у Facebook написала голова відділу комунікацій українського офісу компанії Алеся Муджирі.

Як стало відомо, перші три ресторани McDonald's у Києві відкриються вже завтра, 20 вересня. Це будуть заклади за такими адресами:

  • проспект Бажана, 3в (м. Харківська);
  • вул. Гришка, 7 (м. Позняки);
  • проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

Ще за тиждень відновлять роботу інші сім закладів у столиці України.

Спочатку заклади працюватимуть лише на доставку.

На карті Glovo, який є партнером McDonald's, можна побачити, що доставка у перших трьох ресторанах буде доступна лише частині жителів Лівого берега Києва.

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Доставка Glovo охопить лише частину Лівого берега

Зали, експрес-вікна та МакДрайв стануть доступними клієнтам на початку жовтня.

Згодом відкриватимуться решта ресторанів на заході країни.

"Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців", — уточнила Муджірі.

Як працюватимуть ресторани McDonald's

Представниця компанії наголосила, що стандарти роботи McDonald's в Україні не зміняться. Водночас через бойові дії в країні компанія має намір запровадити розширені процедури та протоколи для безпеки працівників та відвідувачів.

Нові правила роботи McDonald's:

  • ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи торговельного центру, якщо заклад знаходиться всередині);
  • заклади закриватимуться на час повітряної тривоги. Це дасть можливість працівникам та клієнтам перейти до найближчого укриття.
  • команда оперативно видаватиме вже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Нагадаємо, про відкриття перших ресторанів у Києві з 20 вересня стало відомо ще 9 вересня. Про це розповів один зі співробітників мережі у Києві. Однак у компанії спростували це повідомлення.

Раніше ми писали про те, що в США суперечка у "Макдональдсі" закінчилася погромом. Один із відвідувачів дістав сокиру і почав трощити все навколо — скляні столи, стіни та інші предмети ресторану.