Тепер офіційно: McDonald's оголосив про відкриття перших трьох ресторанів у Києві 20 вересня

Популярна мережа швидкого харчування розпочинає поетапне відкриття своїх закладів. Спочатку ресторани обслуговуватимуть лише доставку, у нормальному режимі McDonald's в Україні почне працювати на початку жовтня.

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McDonald's розпочинає поетапне відкриття своїх ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Про це у Facebook написала голова відділу комунікацій українського офісу компанії Алеся Муджирі.

Як стало відомо, перші три ресторани McDonald's у Києві відкриються вже завтра, 20 вересня. Це будуть заклади за такими адресами:

проспект Бажана, 3в (м. Харківська);

вул. Гришка, 7 (м. Позняки);

проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

Ще за тиждень відновлять роботу інші сім закладів у столиці України.

Спочатку заклади працюватимуть лише на доставку.

На карті Glovo, який є партнером McDonald's, можна побачити, що доставка у перших трьох ресторанах буде доступна лише частині жителів Лівого берега Києва.

[ + – ] Доставка Glovo охопить лише частину Лівого берега

Зали, експрес-вікна та МакДрайв стануть доступними клієнтам на початку жовтня.

Згодом відкриватимуться решта ресторанів на заході країни.

"Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців", — уточнила Муджірі.

Як працюватимуть ресторани McDonald's

Представниця компанії наголосила, що стандарти роботи McDonald's в Україні не зміняться. Водночас через бойові дії в країні компанія має намір запровадити розширені процедури та протоколи для безпеки працівників та відвідувачів.

Нові правила роботи McDonald's:

ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи торговельного центру, якщо заклад знаходиться всередині);

заклади закриватимуться на час повітряної тривоги. Це дасть можливість працівникам та клієнтам перейти до найближчого укриття.

команда оперативно видаватиме вже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Нагадаємо, про відкриття перших ресторанів у Києві з 20 вересня стало відомо ще 9 вересня. Про це розповів один зі співробітників мережі у Києві. Однак у компанії спростували це повідомлення.

Раніше ми писали про те, що в США суперечка у "Макдональдсі" закінчилася погромом. Один із відвідувачів дістав сокиру і почав трощити все навколо — скляні столи, стіни та інші предмети ресторану.