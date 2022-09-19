Тепер офіційно: McDonald's оголосив про відкриття перших трьох ресторанів у Києві 20 вересня
Популярна мережа швидкого харчування розпочинає поетапне відкриття своїх закладів. Спочатку ресторани обслуговуватимуть лише доставку, у нормальному режимі McDonald's в Україні почне працювати на початку жовтня.
McDonald's розпочинає поетапне відкриття своїх ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Про це у Facebook написала голова відділу комунікацій українського офісу компанії Алеся Муджирі.
Як стало відомо, перші три ресторани McDonald's у Києві відкриються вже завтра, 20 вересня. Це будуть заклади за такими адресами:
- проспект Бажана, 3в (м. Харківська);
- вул. Гришка, 7 (м. Позняки);
- проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).
Ще за тиждень відновлять роботу інші сім закладів у столиці України.
Спочатку заклади працюватимуть лише на доставку.
На карті Glovo, який є партнером McDonald's, можна побачити, що доставка у перших трьох ресторанах буде доступна лише частині жителів Лівого берега Києва.
Зали, експрес-вікна та МакДрайв стануть доступними клієнтам на початку жовтня.
Згодом відкриватимуться решта ресторанів на заході країни.
"Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців", — уточнила Муджірі.
Як працюватимуть ресторани McDonald's
Представниця компанії наголосила, що стандарти роботи McDonald's в Україні не зміняться. Водночас через бойові дії в країні компанія має намір запровадити розширені процедури та протоколи для безпеки працівників та відвідувачів.
Нові правила роботи McDonald's:
- ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи торговельного центру, якщо заклад знаходиться всередині);
- заклади закриватимуться на час повітряної тривоги. Це дасть можливість працівникам та клієнтам перейти до найближчого укриття.
- команда оперативно видаватиме вже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.
Нагадаємо, про відкриття перших ресторанів у Києві з 20 вересня стало відомо ще 9 вересня. Про це розповів один зі співробітників мережі у Києві. Однак у компанії спростували це повідомлення.
Раніше ми писали про те, що в США суперечка у "Макдональдсі" закінчилася погромом. Один із відвідувачів дістав сокиру і почав трощити все навколо — скляні столи, стіни та інші предмети ресторану.