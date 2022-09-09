Ресторани McDonald's у Києві розпочнуть роботу з 20 вересня, – ЗМІ

Як розповіли працівники компанії, заклади поки що відкриють лише на Харківській, Дарницькій площі й Осокорках. Ресторани спочатку працюватимуть тільки в режимі доставки.

Декілька ресторанів McDonald's у Києві почнуть працювати вже з 20 вересня. Про це розповіли працівники компанії, передає місцевий Telegram-канал "Киевский движ", який опублікував відповідне відео.

На кадрах видно, що перехожа на вулиці підходить до співробітників McDonald's і запитує, коли в місті запрацюють заклади. Один із них повідомляє їй, що ресторани швидкого харчування з 20 вересня відкриються на Харківській, Дарницькій площі й Осокорках.

Однак, як уточнив чоловік, спочатку вони працюватимуть лише в режимі доставки.

Офіційного підтвердження цієї інформації на сайті українського McDonald's і в соцмережах компанії поки що немає.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що McDonald's відновить роботу в Україні. Перші ресторани мають запустити у Києві та на заході України. Однак на відновлення ланцюжка постачання продуктів та адаптацію персоналу може піти кілька місяців.

Пізніше співробітники компанії заявляли, що перші заклади в Україні можуть відкритися вже на початку вересня. За інсайдерською інформацією, до запуску готується ресторан McDonald's на Броварському проспекті 27 (метро "Дарниця"). Ще наприкінці минулого місяця там почали наводити лад. Персонал розповів, що офіційне відкриття очікується протягом кількох тижнів.