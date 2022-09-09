Рестораны McDonald's в Киеве начнут работу с 20 сентября, – СМИ

Как рассказали работники компании, заведения пока откроют лишь на Харьковской, Дарницкой площади и Осокорках. Рестораны первое время будут работать только в режиме доставки.

Несколько ресторанов McDonald's в Киеве начнут работать уже с 20 сентября. Об этом рассказали работники компании, передает местный Telegram-канал "Киевский движ", опубликовавший соответствующее видео.

На кадрах видно, что прохожая на улице подходит к сотрудникам McDonald's и спрашивает, когда в городе заработают заведения. Один из них сообщает ей, что рестораны быстрого питания с 20 сентября откроются на Харьковской, Дарницкой площади и Осокорках.

Однако, как уточнил мужчина, в первое время они будут работать лишь в режиме доставки.

Официального подтверждения этой информации на сайте украинского McDonald's и в соцсетях компании пока нет.

Напомним, в августе стало известно, что McDonald's возобновит работу в Украине. Первые рестораны должны запустить в Киеве и на западе Украины. Однако на восстановление цепочки поставок продуктов и адаптацию персонала может уйти несколько месяцев.

Позже сотрудники компании заявляли, что первые заведения в Украине могут открыться уже в начале сентября. По инсайдерской информации, к запуску готовится ресторан McDonald's на Броварском проспекте 27 (метро "Дарница"). Еще в конце прошлого месяца там стали наводить порядок. Персонал рассказал, что официальное открытие ожидается в течение нескольких недель.