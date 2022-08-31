Рестораны McDonald's массово готовятся к открытию в Киеве: СМИ назвали дату (видео)

Первые заведения, по словам сотрудников, могут заработать уже в начале сентября.

Рестораны McDonald's активно готовятся к официальному открытию в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев", ссылаясь на собеседников, среди которых были сотрудники мировой сети.

По данным инсайдеров, ресторан McDonald's на Броварском проспекте 27 (метро "Дарница") готовится к открытию — внутри и снаружи персонал наводит лад, а официальное открытие заведения ожидается в течение следующих недель.

Аналогичная ситуация на улице Вышгородской и станции метро "Почайная". Персоналу сказали готовиться к старту работы, из-за чего в помещениях проходят генеральные уборки.

"Хотел дополнить насчет McDonald's. Работаю на Майдане, нам уже сообщили, чтобы выходили на работу и всем график работы скинули. Открытие, видимо, на 5 сентября, потому что первый рабочий день мой 5-го сентября", — рассказал другой инсайдер.

Генеральные уборки, по данным Telegram-канала, также проходят в ресторанах McDonald's на станциях метро "Харьковская", "Позняки" и "Минская". В одном из заведений, по словам сотрудника, на втором этаже проверяли работу электросети, а открытие, возможно, ожидается к началу октября.

"McDonald's на Житомирской (Победы 138) тоже в течение пары недель открывается. Работаю там, так что знаю… McDonald's ТРЦ Апрель на Большой кольцевой также готовится к открытию, видел через открытый служебный вход, как полным ходом идет уборка. Также были работники и что-то делали… McDonald's на Демеевской. Также присутствовали сотрудники и чем-то занимались", — процитировал Telegram-канал других собеседников.

[ + – ] Рестораны McDonald's готовятся к открытию в Киеве

Напомним, в начале августа руководство McDonald's анонсировало возвращение сети в Украину. Рестораны планируют несколько месяцев потратить на восстановление цепочки поставок продуктов и адаптацию персонала, а первые заведения откроются в Киеве и западных областях страны.

Стоит отметить, что в июне в украинских СМИ появилась информация о том, что сеть ресторанов McDonald's готовится возобновить работу в Украине. Открытие первых заведений, как утверждали журналисты, ожидалось в августе.