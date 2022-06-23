McDonald's готовится с августа открыть свои рестораны в Украине, — СМИ

По информации журналистов, от деятельности ВС РФ пострадали 9 из 107 ресторанов фастфуд-сети в Украине. К некоторым из них компания до сих пор не может получить доступ.

Сеть ресторанов McDonald's готовится к возвращению на украинский рынок. Генеральный директор компании в Украине Юлия Бадритдинова рассказала о том, что обновляются протоколы безопасности, проверяются, есть ли бомбоубежища рядом с заведениями общепита. Об этом сообщает Forbes.ua

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"Когда срабатывает воздушная тревога, рестораны срочно должны закрыться, что само по себе достаточно непростой процесс, поскольку ресторан — это мини-завод со сложным оборудованием", — объяснила Бадритдинова.

Также возобновляется работа сети поставок. По словам гендиректора, большинство поставщиков работают, однако ряд продуктов в силу разрушенной инфраструктуры понадобится закупать в других областях или даже странах. Речь, в частности, идет об упаковке, соках длительного хранения и соусах.

После начала масштабного вторжения сеть ресторанов передала продукты горсоветам, а это порядка 200 т продукции, стоимостью примерно 70 млн грн.

Когда откроется McDonald's?

Официальные сроки возвращения не называются. Но журналисты выяснили у руководителя киевских McDonald’s, что это может произойти уже с августа, при услвоии, что согласуют вопросы, связанные с безопасностью.

Из-за деятельности российских войск в Украине пострадали 9 из всех 107 ресторанов McDonald’s, причем к некоторым из них сотрудники компании пока не могут получить доступ, например в Харькове, куда ехать опасно.

Руководство сети говорит, что планируется сбор всех необходимых данных для возмещения ущерба.

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