Известный бренд спортивной одежды приостановил свою деятельность в РФ еще три месяца назад, однако решение о полном уходе из российского рынка принято только сейчас.

Американский производитель спортивной одежды Nike принял решение полностью покинуть рынок РФ на фоне продолжающейся войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо компании, разосланное в четверг, 23 июня.

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"Nike полностью уходит из России через три месяца после приостановки своей деятельности там", — говорится в публикации.

По данным журналистов, Nike заявила 3 марта, что временно приостановит работу всех своих магазинов в России в ответ на агрессию Кремля против Украины, добавив, что те, которые все еще открыты, управляются независимыми партнерами.

"Nike приняла решение покинуть российский рынок. Наш приоритет — обеспечить полную поддержку наших сотрудников, пока мы ответственно сокращаем нашу деятельность в ближайшие месяцы", — цитирует агентство письмо компании.

На российской версии сайта компании размещено сообщение следующего содержания: "Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе".

Также в объявлении указано, что магазины Nike, которые недавно временно закрылись, "больше не откроются".

[ + – ] Сообщение на сайте Nike

Ранее компания производила форму для российских бегунов и хоккеистов, а также для футбольной сборной РФ и московского футбольного клуба "Спартак".

Напомним, в начале марта Adidas заблокировал главный сайт и приложение для жителей России, объявив о закрытии своих магазинов на территории государства-агрессора.

Также о своем уходе с российского рынка спустя 15 лет работы объявила сеть кофеен Starbucks.