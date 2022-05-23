Starbucks полностью уходит из России. Сотрудники будут уволены

Сеть кофеен работала в РФ 15 лет и объединяла 130 кафе

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Американская компания Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен навсегда уходит из России. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что все сотрудники компании, а это 1084 человека, будут сокращены в течение 3 месяцев. При этом компания продолжит оказывать поддержку своим сотрудникам в России, включая выплаты в течение шести месяцев и помощь с трудоустройством.

Starbucks еще в марте, вскоре после вторжения ВС РФ в Украину, приостановила деловую деятельность в России, запретила импорт сырья в страну, а также закрыла кафе и магазины.

В мае сеть кофеен приняла решение о полном выходе с российского рынка.

Базирующаяся в Сиэтле компания Starbucks имеет 130 кафе и магазинов в России, управляемых ее лицензиатом Alshaya Group, в которой работает около 2000 сотрудников.

Первое в РФ кафе Starbucks было открыто в 2007 году.

А ранее американская сеть ресторанов быстрого питания "Макдональдс" объявила, что окончательно уходит из России. На фоне войны в Украине "Макдональдс" закрыл свои рестораны на территории России еще в марте, но на этот раз представители компании заявили, что намерены продать свой бизнес в стране. Но, как заявил генеральный директор компании Крис Кемпчински, сохранение бизнеса в РФ "более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald’s".

По слухам, рестораны были проданы российскому бизнесмену Александру Говору. Какое название получат новые заведения – неизвестно.

Ранее с российского рынка ушла сеть магазинов IKEA. И в последний день россияне буквально брали их штурмом, раскупая мебель и плюшевых акул.