Starbucks повністю йде з Росії. Співробітників звільнять

Мережа кав'ярень працювала в РФ 15 років і об'єднувала 130 кафе.

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Американська компанія Starbucks, що володіє найбільшою у світі мережею кав'ярень назавжди йде з Росії. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що всі співробітники компанії, а це 1084 особи, будуть скорочені протягом 3 місяців. При цьому компанія продовжить надавати підтримку своїм співробітникам у Росії, включаючи виплати протягом шести місяців та допомогу з працевлаштуванням.

Starbucks ще в березні, незабаром після вторгнення ЗС РФ до України, призупинила ділову діяльність у Росії, заборонила імпорт сировини в країну, а також закрила кафе та магазини.

У травні мережа кав'ярень ухвалила рішення про повний вихід із російського ринку.

Starbucks, що базується в Сіетлі, має 130 кафе та магазинів у Росії, керованих її ліцензіатом Alshaya Group, у якій працює близько 2000 співробітників.

Перше в РФ кафе Starbucks було відкрито у 2007 році.

А раніше американська мережа ресторанів швидкого харчування "Макдональдс" оголосила, що остаточно йде з Росії. На тлі війни в Україні "Макдональдс" закрив свої ресторани на території Росії ще в березні, але цього разу представники компанії заявили, що мають намір продати свій бізнес у країні. Але, як заявив генеральний директор компанії Кріс Кемпчинський, збереження бізнесу в РФ "недоцільне та не відповідає цінностям McDonald's".

За чутками, ресторани продали російському бізнесмену Олександру Говору. Яку назву отримають нові заклади — невідомо.

Раніше з російського ринку пішла мережа магазинів IKEA. І в останній день росіяни буквально брали їх штурмом, розкуповуючи меблі та плюшевих акул.