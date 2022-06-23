Відомий бренд спортивного одягу призупинив свою діяльність у РФ ще три місяці тому, проте рішення про повний вихід з російського ринку прийняте лише зараз.

Американський виробник спортивного одягу Nike прийняв рішення повністю залишити ринок РФ на тлі війни, що триває в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на лист компанії, розісланий у четвер, 23 червня.

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"Nike повністю йде з Росії через три місяці після припинення своєї діяльності там", — йдеться в публікації.

За даними журналістів, Nike заявила 3 березня, що тимчасово призупинить роботу всіх своїх магазинів у Росії у відповідь на агресію Кремля проти України, додавши, що тими, що все ще відкриті, керують незалежні партнери.

"Nike прийняла рішення залишити російський ринок. Наш пріоритет — забезпечити повну підтримку наших співробітників, поки ми відповідально скорочуємо нашу діяльність найближчими місяцями", — цитує агентство лист компанії.

На російській версії сайту компанії розміщено повідомлення наступного змісту: "Компанія Nike Inc. прийняла рішення піти з російського ринку. У зв'язку з цим сайт nike.com та мобільний додаток Nike більше не будуть доступні в цьому регіоні".

Також в оголошенні вказано, що магазини Nike, які нещодавно тимчасово закрилися, більше не відкриються.

[ + – ] Повідомлення на сайті Nike

Раніше компанія виробляла форму для російських легкоатлетів та хокеїстів, а також для футбольної збірної РФ та московського футбольного клубу "Спартак".

Нагадаємо, на початку березня Adidas заблокував головний сайт та програму для жителів Росії, оголосивши про закриття своїх магазинів на території держави-агресора.

Також про свій відхід з російського ринку через 15 років роботи оголосила мережа кав'ярень Starbucks.