Adidas зупинив роботу сайту та додатку в Росії

Магазини спортивного бренду в РФ закриються 13 березня 2022.

Всесвітньо відомий бренд спортивного одягу Adidas заблокував головний сайт та застосунок для мешканців Росії.

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Росіяни можуть відкрити сайт чи додаток бренду та продивитися пропозиції, проте опції придбати товари вже немає.

[ + – ] Повідомлення на російському сайті бренду Adidas

Офлайн-магазини пропрацюють до 13 березня 2022 року, після чого Adidas, як і низка крупних світових брендів, зупиняє будь-яку діяльність на території РФ через початок повномасштабної війни з Україною.

Також раніше для росіян "закрилися" Zara, Mango, Nike, Victoria's Secret та інші бренди одягу зі світовим іменем.

Нагадаємо, після оголошення про припинення діяльності бренду жіночої спідньої білизни Victoria's Secret на території РФ біля московських бутиків вишикувалися черги. А любителі McDonald's після новини про закриття 850 російських ресторанів бренду почали торгувати бургерами на онлайн-майданчиках.