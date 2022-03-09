Adidas остановил работу сайта и приложения в России

Магазины спортивного бренда в РФ закроются 13 марта 2022 года.

Всемирно известный бренд спортивной одежды Adidas заблокировал главный сайт и приложение для жителей России.

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Россияне могут открыть сайт или приложение бренда и посмотреть предложения, однако опции приобрести товары уже нет.

[ + – ] Сообщения на российском сайте бренда Adidas

Офлайн-магазины проработают до 13 марта 2022, после чего Adidas, как и ряд крупных мировых брендов, останавливает любую деятельность на территории РФ из-за начала полномасштабной войны с Украиной 24 февраля 2022 года.

Также раньше для россиян "закрылись" Zara, Mango, Nike, Victoria's Secret и другие бренды одежды с мировым именем.

Напомним, после объявления о прекращении деятельности бренда женского нижнего белья Victoria's Secret на территории РФ у московских бутиков выстроились очереди. А любители McDonald's после новости о закрытии 850 российских ресторанов бренда начали торговать бургерами на онлайн -площадках.