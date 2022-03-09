McDonald's закрывается в РФ. Россияне выстроились в очереди и продают бургеры в Сети

Кроме этого из России уходят такие известные бренды, как Starbucks и KFC и Pizza Hut

Сеть быстрого питания McDonald's после того, как российские войска вторглись на территорию Украины, приняла решение временно закрыть все свои 850 ресторанов в России и приостановить все операции на российском рынке. Россияне отреагировали на это известие тем, что выстроились в многочасовые очереди перед ресторанами. Об этом пишет "Реальное время".

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"Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыносимые страдания ни в чем не повинным людям. Мы присоединяемся ко всему миру в осуждении агрессии и насилия и молимся за мир", — говорится в заявлении главы компании McDonald's Криса Кемпчински.

В РФ в данной компании работает более 62 тысяч человек, также у McDonald's в России сотни местных поставщиков и партнеров. Но пока руководство компании пообещало выплачивать зарплату российским работникам, "вложившим душу и сердце в развитие бренда".

В компании также отметили, что уже начались серьезные проблемы с поставками, а потому они не могут сказать, когда возобновят свою работу в РФ. И возобновят ли ее вообще.

Так что в последние дни работы ресторанов по всей России перед ними выстроились многочасовые очереди, как в обычный ресторан, так и в McDrive.

[ + – ] Очереди в McDrive в Москве

Как выяснилось позже, не все стояли просто ради того, чтобы в последний раз отведать гамбургеров, а еще и для того, чтобы заработать.

Фото: Соцсети

Блюда из McDonald's уже вскоре стали появляться на популярных онлайн-площадках вроде популярного в РФ "Авито" в продаже.

[ + – ] Продажа товаров из McDonald's онлайн Фото: Соцсети

Напомним, компания McDonald's открыла свой первый ресторан быстрого обслуживания в Москве 31 января 1990 года. Тогда значок компании был уникальным, его украшал советский флаг.

Свыше 5 тысяч человек собрались перед рестораном, ожидая открытия. В первый день работы ресторан обслужил более 30 тысяч посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории компании. Ранее мировой рекорд принадлежал будапештскому ресторану — 9 тысяч 100 посетителей.

Фото: Скриншот

[ + – ] Открытие первого McDonald's в Москве Фото: Скриншот

McDonald's владеет большинством своих ресторанов в России. Деятельность компании в России и Украине приносила ей около 9% общей выручки и составляла около 2% мировых продаж.

Также в компании отметили, что McDonald's выделила 5 миллионов долларов в Фонд помощи сотрудникам и продолжит оказывать помощь жертвам войны в Украине.

Кроме этого, американская компания Coca-Cola объявила о приостановке бизнеса в России в связи с событиями на Украине. В заявлении компании не уточняется, какие именно меры этот уход предусматривает. "Мы будем следить и оценивать ситуацию по мере ее развития", — сообщила компания. Ушел из РФ и их главный конкурент PepsiCo, Inc. Эта компания была одной из немногих западных компаний, которым было разрешено торговать в Советском Союзе до его распада. Но детское питание и далее будет продаваться в России.

Ушла и американская сеть кофеен Starbucks Corp., бизнес приостанавливается, как и поставки продукции в РФ.

Ранее американская корпорация Yum! Brands, владеющая в России брендами KFC и Pizza Hut, сообщила, что приостанавливает инвестиции и развитие в стране. А прибыль, вырученную в РФ компания планирует перенаправить на гуманитарную деятельность. По данным Yum! Brands, в России около 1000 ресторанов KFC и 50 ресторанов Pizza Hut.

Напомним, когда компания Ikea сообщила о закрытии своих магазинов, россияне взяли их штурмом. Особой популярностью пользовались плюшевые акулы, салфетки и свечи.