McDonald's закривається у РФ. Росіяни вишикувалися в черзі і продають бургери в мережі

Крім цього, з Росії йдуть такі відомі бренди як Starbucks, KFC та Pizza Hut.

Мережа швидкого харчування McDonald's після того, як російські війська вторглися на територію України, вирішила тимчасово закрити всі свої 850 ресторанів у Росії та призупинити всі операції на російському ринку. Росіяни відреагували на це повідомлення тим, що вишикувалися в багатогодинні черги перед ресторанами. Про це пише "Реальное время".

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"Конфлікт в Україні та гуманітарна криза в Європі завдали нестерпних страждань ні в чому невинним людям. Ми приєднуємося до всього світу в засудженні агресії та насильства і молимося за мир", — йдеться у заяві глави компанії McDonald's Кріса Кемпчинскі.

У РФ у цій компанії працює понад 62 тисячі людей, також у McDonald's у Росії сотні місцевих постачальників і партнерів. Але поки що керівництво компанії пообіцяло виплачувати зарплату російським працівникам, які "вклали душу і серце в розвиток бренду".

У компанії також зазначили, що вже почалися серйозні проблеми з постачанням, а тому вони не можуть сказати, коли відновлять свою роботу в РФ. І чи поновлять її взагалі.

Так що в останні дні роботи ресторанів по всій Росії перед ними вишикувалися багатогодинні черги, як у звичайний ресторан, так і в McDrive.

[ + – ] Черги в McDrive у Москві

Як з'ясувалося пізніше, не всі стояли просто заради того, щоб востаннє скуштувати гамбургерів, а ще й заробити.

Фото: Соцсети

Страви з McDonald's вже незабаром стали з'являтися на популярних онлайн-майданчиках на кшталт популярного в РФ "Авіто" у продажу.

[ + – ] Продаж товарів з McDonald's. Фото: Соцсети

Нагадаємо, компанія McDonald's відкрила свій перший ресторан швидкого обслуговування у Москві 31 січня 1990 року. Тоді значок компанії був унікальним, його прикрашав радянський прапор.

Понад 5 тисяч людей зібралися перед рестораном, очікуючи на відкриття. Першого дня роботи ресторан обслужив понад 30 тисяч відвідувачів, встановивши світовий рекорд першого робочого дня в історії компанії. Раніше світовий рекорд належав будапештському ресторану – 9 тисяч 100 відвідувачів.

Фото: Скриншот

[ + – ] Відкриття першого McDonald's у Москві Фото: Скриншот

McDonald's володіє більшістю своїх ресторанів у Росії. Діяльність компанії в Росії та Україні приносила їй близько 9% загальної виручки та становила близько 2% світових продажів.

Також у компанії зазначили, що McDonald's виділила 5 мільйонів доларів у Фонд допомоги співробітникам та продовжить надавати допомогу жертвам війни в Україні.

Окрім цього, американська компанія Coca-Cola оголосила про зупинення бізнесу в Росії у зв'язку з подіями в Україні. У заяві компанії не уточнюється, які саме заходи цей відхід передбачає. "Ми слідкуватимемо і оцінюватимемо ситуацію в міру її розвитку", — повідомила компанія. Пішов з РФ і їхній головний конкурент PepsiCo, Inc. Ця компанія була однією з небагатьох західних компаній, яким дозволено торгувати в Радянському Союзі до його розпаду. Але дитяче харчування й надалі продаватиметься в Росії.

Пішла й американська мережа кав'ярень Starbucks Corp., бізнес припиняється, як і постачання продукції РФ.

Раніше американська корпорація Yum! Brands, що володіє в Росії брендами KFC і Pizza Hut, повідомила, що зупиняє інвестиції та розвиток у країні. А прибуток, отриманий у РФ, компанія планує перенаправити на гуманітарну діяльність. За даними Yum! Brands, у Росії близько 1000 ресторанів KFC та 50 ресторанів Pizza Hut.

Нагадаємо, коли компанія Ikea повідомила про закриття своїх магазинів, росіяни взяли їх штурмом. Особливою популярністю користувалися плюшеві акули, серветки та свічки.