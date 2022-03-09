После новости о закрытии Victoria's Secret в России у бутиков выстроились очереди

Бренд нижнего белья в скором времени будет недоступен для жителей РФ.

После объявления о прекращении деятельности компании Victoria's Secret на территории России у московских бутиков выстроились очереди. Об этом сообщает телеграмм-канал Осторожно, новости.

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Поскольку бренд поддержал Украину в горячей фазе войны со стороны России, женский бренд уходит с российского рынка, как это сделали уже ряд крупных мировых марок.

[ + – ] Очереди в московских бутиках Victoria's Secret [ + – ] Очереди в московских бутиках Victoria's Secret

Известно, что онлайн-покупки уже недоступны жителям РФ, а офлайн-магазины будут работать до 22:00 9 марта 2022 года. У московских бутиков уже выстроились очереди желающих выхватить нижнее белье напоследок.

Напомним, что после оглашения компанией McDonald's о закрытии 850 своих ресторанов на территории России люди выстроились в длинные очереди и начали торговать бургерами на онлайн-платформах.

Также Фокус писал о закрытии в РФ самой популярной в мире сети кофеен Starbucks. Американская компания закрывает в России 130 точек кофеен и останавливает поставки продукции из-за войны в Украине.