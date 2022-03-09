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Бренд нижнего белья Victoria`s Secret сегодня останавливает работу в РФ

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Фото: Соцсети | Магазин Victoria"s Secret в Москве

Работа офлайн-магазинов будет заморожена сегодня в 22.00. Ожидается ажиотаж

Магазины американского бренда нижнего белья, одежды и косметики Victoria’s Secret временно останавливают работу в России. Сообщение появилось на официальном сайте компании.

Работа офлайн-магазинов будет заморожена в 22.00 сегодня, 9 марта. Покупки в интернет-магазине уже недоступны.

В Victoria’s Secret уточнили, что все оформленные заказы будут доставлены. Служба поддержки клиентов функционирует в обычном режиме.

Ранее купленные подарочные карты будут заморожены, также, как и купоны. Возобновятся они, когда снова заработают розничные магазины. Когда это случится и случится ли вообще – не сообщается.

Сейчас проще перечислить какие бренды остались в РФ. На сегодняшний день из этой страны ушли бренды так называемого "тяжелого люкса" вроде Gucci, Chanel, Prada, Rolex и другие. Ушли компании, выпускающие автомобили, в том числе Ferrari и Lamborghini.

Также табачная компания Philip Morris приостановит инвестиции в проекты в России. Издания Conde Nast Russia закрываются. А это журналы Vogue, Татлер, Glamour, GQ, AD. Unilever прекращает поставку товаров в Россию, а компания L’Oréal закрывает магазины.