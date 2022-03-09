Никакого гламура. В РФ закрываются издания Conde Nast Russia: Vogue, Татлер, Glamour, GQ

Сотрудникам пообещали выплачивать зарплату еще два месяца

Самое известное издательство, пишущее о моде и стиле: Conde Nast, заявляет, что все их российские филиалы закрываются и перестают обновляться с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в пресс-службе издательства.

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В Conde Nast Russia входит такой глянец, как Vogue, Tatler, Glamour, GQ, AD. Известно, что сотрудники этих изданий еще два месяца будут получать зарплату, но что будет потом – неизвестно.

Команда "Vogue Россия" уже опубликовала официальное сообщение в котором говорится, что они "приостанавливают вещание на всех платформах с 9 марта и до дальнейшего уведомления".

Также известно, что апрельский номер Vogue Россия не выйдет в продажу. Но все ранее опубликованные материалы будут доступны и дальше.

"Мы верим, что это не прощальное письмо, а только небольшая пауза, после которой мы к вам вернемся. Vogue запустился в России в 1998 году. За это время журнал превратился в мультиплатформенный бренд с многомиллионной аудиторией. Все эти годы мы считали своей миссией говорить не только о моде, но и о культуре, искусстве и общественной повестке. Надеемся, что скоро мы сможем продолжить нашу работу", — сказано в официальном сообщении. Подобные сообщения опубликовали и остальные журналы издательства в соцсетях.

Напомним, ранее из РФ ушел так называемый "тяжелый люкс", всемирно известные мировые бренды вроде Prada, Gucci, Chanel. Также закрылись бутики этих брендов в ГУМе и ЦУМе. Ушел и ювелирный бренд Bulgari. Но до этого он объявил, что его украшения являются отличной инвестицией и распродал остатки в российских магазинах.