Бренд спідньої білизни Victoria`s Secret сьогодні зупиняє роботу в РФ

Роботу офлайн-магазинів заморожують сьогодні о 22:00. Очікують на ажіотаж

Магазини американського бренду спідньої білизни, одягу та косметики Victoria's Secret тимчасово зупиняють роботу в Росії. Повідомлення з'явилось на офіційному сайті компанії.

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Роботу офлайн-магазинів заморожують о 22:00 сьогодні, 9 березня. Покупки в інтернет-магазині вже недоступні.

Victoria's Secret уточнили, що всі оформлені замовлення доставлять. Служба підтримки клієнтів працює у звичайному режимі.

Раніше куплені подарункові картки заморожують, як і купони. Відновляться вони, коли запрацюють роздрібні магазини. Коли це станеться і чи станеться взагалі — не повідомляють.

Зараз простіше перерахувати, які бренди залишилися у РФ. На сьогодні з цієї країни пішли бренди так званого "важкого люкса" на зразок Gucci, Chanel, Prada, Rolex та інші. Пішли компанії, що випускають автомобілі, зокрема Ferrari та Lamborghini.

Також тютюнова компанія Philip Morris призупинить інвестувати у проєкти в Росії. Видання Conde Nast Russia закриваються. А це журнали Vogue, Татлер, Glamour, GQ, AD. Unilever припиняє постачання товарів до Росії, а компанія L'Oréal зачиняє магазини.