Ferrari, Lamborghini та Rolex йдуть з Росії

Раніше з РФ пішли майже всі люксові бренди. Бутики наразі закриті і порожні.

Rolex, Ferrari та Lamborghini повідомили про те, що припиняють роботу в Росії. А бренд Ferrari пожертвує Україні 1 мільйон євро. Про це пише Newsweek.

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Відразу два великі автовиробники люксових авто — Ferrari і Lamborghini заявили про те, що припиняють свою діяльність у РФ і йдуть з ринку.

Трохи пізніше ще один виробник предметів розкоші – всесвітньо відомий швейцарський бренд Rolex заявив, що припиняють свою діяльність у Росії. Про це йдеться на офіційних вебсайтах компаній. Усі ці рішення пов'язані з агресією РФ проти України.

"З огляду на поточну ситуацію, Ferrari прийняла рішення призупинити виробництво автомобілів для російського ринку до подальшого повідомлення. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, і ми завжди дотримуватимемося всіх правил, положень і санкцій", — йдеться в заяві на сайті Ferrari.

У компанії Lamborghini повідомили про зупинення "ділових відносин з Росією". І пообіцяли пожертвувати якусь суму на допомогу біженцям.

Нагадаємо, раніше про своє рішення покинути РФ заявили бренди так званого "важкого люксу": Prada, Dior, Gucci та інші.

Як з'ясувалося 8 березня, у міжнародний жіночий день, коли російські жінки традиційно чекають на подарунки, багато з них були не в курсі того, що ці бренди більше не доступні в московських бутиках.