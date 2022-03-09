Ferrari, Lamborghini и Rolex уходят из России

Ранее из РФ ушли практически все люксовые бренды. Бутики сейчас закрыты и пусты

Rolex, Ferrari и Lamborghini сообщили о том, что приостанавливают работу в России. А бренд Ferrari пожертвует Украине 1 миллион евро. Об этом пишет Newsweek.

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Сразу два крупных автопроизводителя люксовых авто — Ferrari и Lamborghini заявили о том, что приостанавливают свою деятельность в РФ и уходят с рынка.

Чуть позже еще один производитель предметов роскоши – всемирно известный швейцарский бренд Rolex заявил, что приостанавливают свою деятельность в России. Об этом говорится на официальных сайтах компаний. Все эти решения связаны в связи с агрессией РФ против Украины.

"Учитывая текущую ситуацию, Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка до дальнейшего уведомления. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, и мы всегда будем соблюдать все правила, положения и санкции", — говорится в заявлении на сайте Ferrari.

В компании Lamborghini сообщили о приостановке "деловых отношений с Россией". И пообещали пожертвовать некую сумму на оказание помощи беженцам.

Напомним, ранее о своем решении покинуть РФ заявили бренды так называемого "тяжелого люкса": Prada, Dior, Gucci и прочие.

Как выяснилось 8 марта, в международный женский день, когда российские женщины традиционно ждут подарков, многие из них были не в курсе, что данные бренды больше не доступны в московских бутиках.