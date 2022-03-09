Після новини про закриття Victoria's Secret у Росії біля бутиків вишикувалися черги
Бренд спідньої білизни незабаром буде недоступний для мешканців РФ.
Після оголошення про припинення діяльності компанії Victoria's Secret на території Росії біля московських бутиків вишикувалися черги. Про це повідомляє телеграм-канал Осторожно, новости.
Оскільки бренд підтримав Україну в гарячій фазі війни зі сторони Росії, "дівчачий" бренд йде з російського ринку, як це зробили вже низка великих світових марок.
Відомо, що онлайн-покупки вже недоступні мешканцям РФ, а офлайн-магазини працюватимуть до 22:00 9 березня 2022 року. Біля московських бутиків уже вишикувалися черги охочих вихопити спідню білизну наостанок.
Нагадаємо, що після оголошення компанією McDonald's про закриття 850 своїх ресторанів на території Росії люди вишикувалися в довжелезні черги та почали торгувати бургерами на онлайн-платформах.
Також Фокус писав про закриття в РФ найпопулярнішої у світі мережі кав'ярень Starbucks. Американська компанія закриває в Росії 130 кав'ярень і зупиняє постачання продукції через війну в Україні.