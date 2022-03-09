Starbucks Corp закриває у Росії 130 закладів
Американська Starbucks Corp закриває в Росії 130 кав'ярень і зупиняє постачання продукції через війну в Україні.
Найбільша американська мережа кав'ярень Starbucks припиняє бізнес у Росії, про що повідомили в компанії.
"Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій і сьогодні ухвалили рішення призупинити ділову активність в РФ, враховуючи відвантаження всієї продукції Starbucks. Наш ліцензійний партнер погодився призупинити роботу кав'ярень і надати підтримку майже 2 тисячам співробітникам", — йдеться у заяві CEO Starbucks Кевіна Джонсона, опубліковано на сайті компанії.
У Росії працювали 130 кав'ярень Starbucks під керуванням партнера компанії — оператора російської мережі ТОВ "Кава Сирена". Перша кав'ярня Starbucks у Росії була відкрита в 2007 році.
Як писав раніше Фокус через війну в Україні багато великих іноземних компаній йдуть з російського ринку. Так роботу в РФ призупинили роботу 850 ресторанів швидкого харчування McDonald's, також бізнес закрили Prada, Dior, Gucci та багато інших провідних брендів.