Starbucks Corp закриває у Росії 130 закладів

Американська Starbucks Corp закриває в Росії 130 кав'ярень і зупиняє постачання продукції через війну в Україні.

Найбільша американська мережа кав'ярень Starbucks припиняє бізнес у Росії, про що повідомили в компанії.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій і сьогодні ухвалили рішення призупинити ділову активність в РФ, враховуючи відвантаження всієї продукції Starbucks. Наш ліцензійний партнер погодився призупинити роботу кав'ярень і надати підтримку майже 2 тисячам співробітникам", — йдеться у заяві CEO Starbucks Кевіна Джонсона, опубліковано на сайті компанії.

У Росії працювали 130 кав'ярень Starbucks під керуванням партнера компанії — оператора російської мережі ТОВ "Кава Сирена". Перша кав'ярня Starbucks у Росії була відкрита в 2007 році.

Як писав раніше Фокус через війну в Україні багато великих іноземних компаній йдуть з російського ринку. Так роботу в РФ призупинили роботу 850 ресторанів швидкого харчування McDonald's, також бізнес закрили Prada, Dior, Gucci та багато інших провідних брендів.