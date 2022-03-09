Starbucks Corp закрывает в России 130 заведений

Американская Starbucks Corp закрывает в России 130 кофеен и приостанавливает поставки продукции из-за войны в Украине

Крупнейшая американская сеть кофеен Starbucks прекращает бизнес в России, о чем сообщили в компании.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

"Мы продолжаем наблюдать за развитием трагических событий и сегодня приняли решение приостановить деловую активность в РФ, включая отгрузки всей продукции Starbucks. Наш лицензионный партнер согласился приостановить работу кофеен и оказать поддержку почти 2 тысячам сотрудников", — говорится в заявлении CEO Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном на сайте компании.

В России работали 130 кофеен Starbucks под управлением партнера компании — оператора российской сети ООО "Кофе Сирена". Первая кофейня Starbucks в России была открыта в 2007 году.

Как писал ранее Фокус из-за войны в Украине многие крупные иностранные компании уходят с российского рынка. Так работу в РФ приостановили работу 850 ресторанов быстрого питания McDonald’s, также бизнес закрыли Prada, Dior, Gucci и многие другие ведущие бренды.