McDonald's готується від серпня відкрити свої ресторани в Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, від діяльності ЗС РФ постраждали 9 зі 107 ресторанів фастфуд-мережі в Україні. До деяких із них компанія досі не може отримати доступу.

Мережа ресторанів McDonald's готується до повернення на український ринок. Генеральна директорка компанії в Україні Юлія Бадрітдінова розповіла про те, що оновлюються протоколи безпеки, перевіряються, чи є бомбосховища поряд із закладами громадського харчування. Про це повідомляє Forbes.ua

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"Коли спрацьовує повітряна тривога, ресторани терміново мають закритися, що саме собою досить непростий процес, оскільки ресторан — це мінізавод зі складним обладнанням", — пояснила Бадрітдінова.

Також відновлюється робота мережі постачання. За словами гендиректорки, більшість постачальників працюють, проте низка продуктів через зруйновану інфраструктуру потрібно закуповувати в інших областях або навіть країнах. Йдеться, зокрема, про упаковку, соки тривалого зберігання та соуси.

Після початку масштабного вторгнення мережа ресторанів передала продукти міськрадам, а це близько 200 т продукції вартістю приблизно 70 млн грн.

Коли відкриється McDonald's?

Офіційні терміни повернення не називають. Але журналісти з'ясували в керівника київських McDonald's, що це може статися вже з серпня, за умови, що узгодять питання, пов'язані з безпекою.

Через діяльність російських військ в Україні постраждали 9 зі всіх 107 ресторанів McDonald's, причому до деяких із них співробітники компанії поки не можуть отримати доступ, наприклад, у Харкові, куди їхати небезпечно.

Керівництво мережі каже, що планується збирання всіх необхідних даних для відшкодування збитків.

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