Ресторани McDonald's масово готуються до відкриття у Києві: ЗМІ назвали дату (відео)

Перші заклади, за словами співробітників, можуть запрацювати вже на початку вересня.

Ресторани McDonald's активно готуються до офіційного відкриття у Києві. Про це повідомляє Telegram-канал "Реальний Київ" з посиланням на співрозмовників, серед яких були співробітники світової мережі.

За даними інсайдерів, ресторан McDonald's на Броварському проспекті 27 (метро "Дарниця") готується до відкриття — всередині та зовні персонал наводить лад, а офіційне відкриття закладу очікується протягом наступних тижнів.

Аналогічна ситуація на вулиці Вишгородській та станції метро "Почайна". Персоналу сказали готуватися до старту роботи, через що у приміщеннях проходять генеральні прибирання.

"Хотів доповнити щодо McDonald's. Працюю на Майдані, нам уже повідомили, щоб виходили на роботу і всім графік роботи скинули. Відкриття, мабуть, на 5 вересня, тому що перший робочий день мій 5 вересня", — розповів інший інсайдер.

Генеральні прибирання, за даними Telegram-каналу, також відбуваються у ресторанах McDonald's на станціях метро "Харківська", "Позняки" та "Мінська". В одному із закладів, за словами співробітника, на другому поверсі перевіряли роботу електромережі, а відкриття, можливо, очікується на початок жовтня.

"McDonald's на Житомирській (Перемоги 138) теж протягом кількох тижнів відкривається. Працюю там, так що знаю… McDonald's в ТРЦ "Апрель" на Великій кільцевій також готується до відкриття, бачив через відкритий службовий вхід, як повним ходом йде прибирання. Також були працівники і щось робили... McDonald's на Деміївській. Також були присутні співробітники і чимось займалися", — процитував Telegram-канал інших співрозмовників.

[ + – ] Ресторани McDonald's готуються до відкриття у Києві

Нагадаємо, на початку серпня керівництво McDonald's анонсувало повернення мережі в Україну. Ресторани планують кілька місяців витратити на відновлення ланцюжка постачання продуктів та адаптацію персоналу, а перші заклади відкриються у Києві та західних областях країни.

У червні в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що мережа ресторанів McDonald's готується відновити роботу в Україні. Відкриття перших закладів, як стверджували журналісти, очікувалося у серпні.