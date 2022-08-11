McDonald's повертається в Україну: в яких містах запрацюють ресторани

Перші ресторани McDonald's мають запустити у Києві та на заході України. На відновлення ланцюжка постачання продуктів та адаптацію персоналу підуть кілька місяців.

Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's вирішила відновити роботу у Києві та на заході України. Про це компанія заявила у Facebook.

Попередньо фахівці вели тривалі консультації українськими чиновниками, постачальниками та спеціалістами з безпеки.

"З огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України", — сказано у повідомленні.

Наступні кілька місяців McDonald's та її партнери займуться відновленням ланцюжка постачання продуктів до ресторанів, підготовкою приміщень ресторанів до обслуговування клієнтів та поверненням співробітників до робочого середовища.

Компанія обіцяє впровадити розширені процедури та протоколи безпеки.

Відкриття McDonald's в Україні — справа не у бургерах

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає рішення McDonald's політичним і привітав його. За його словами, українська сторона вела довгі переговори та переконувала McDonald's відновити роботу в Україні.

"Це робочі місця та податки до українського бюджету, виживання нашої економіки за часів російської агресії. Це, нарешті, частина відновлення України", — написав глава МЗС України.

"Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще деякий час. Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається", — зазначив він.

Міністр переконаний, що справа далеко не у бігмаках. Повернення великої американської компанії стане сигналом для міжнародного бізнесу щодо можливості працювати в Україні, незважаючи на війну.

Нагадаємо, що нещодавно керівник PR-відділу українського офісу McDonald's Алеся Муджирі заявила про відсутність конкретного рішення про відкриття ресторанів мережі у серпні.

ЗМІ раніше писали про плани керівництва McDonald's відновити роботу мережі в серпні. Гендиректорка українського офісу Юлія Бадрітдінова розповідала про поновлення протоколів безпеки та перевірки бомбосховищ біля ресторанів.

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