Нарешті наважилися: McDonald's остаточно йде з РФ, бізнес продадуть

За словами СЕО компанії, це складне питання, яке "не має прецедентів" і загрожує серйозними наслідками.

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Після 32 років роботи в Росії McDonald's вирішив остаточно піти з російського ринку та запустив процес продажу бізнесу. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на лист виконавчого директора компанії Кріса Кемпчинські.

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"Це складне питання, яке не має прецедентів, але передбачає серйозні наслідки", — зокрема, йдеться в повідомленні, адресованому франшизам, співробітникам і постачальникам. Кемпчинскі підкреслив, що компанія не може ігнорувати гуманітарну кризу, спричинену війною в Україні.

В офіційній заяві McDonald's щодо цього також сказано, що подальше володіння бізнесом у Росії не є доцільним і не відповідає цінностям американської корпорації.

Компанія готується продати свій бізнес місцевому покупцю. Це означає, що ресторани мережі більше не можуть використовувати ім'я, логотип, брендинг або меню McDonald's. У цьому компанія збереже свої товарні знаки в Росії.

Як наголосили в корпорації, усім співробітникам у Росії виплачуватимуть зарплату аж до завершення угоди, це дозволить людям надалі працювати "з будь-яким потенційним покупцем".

У Росії до повномасштабної війни в Україні працювало 850 закладів і 62 тис. співробітників. У результаті відходу з Росії корпорацію очікує списання в розмірі близько $1,2–1,4 млрд.

У росЗМІ, у свою чергу, заявляють, що мережа ресторанів продовжить роботу в Росії під новим брендом. За інформацією російських журналістів, заклади відкриються вже в середині червня, при цьому колектив, сітка та меню збережуться. Бізнес, як і раніше, співпрацюватиме зі своїми постачальниками, 90% яких — російські компанії.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що McDonald's вирішив тимчасово закрити свої заклади в Росії через військові дії в Україні. У компанії зазначили, що закриття ресторанів є єдиним правильним рішенням.

Незважаючи на офіційне рішення, у країні продовжив роботу кожен шостий ресторан мережі.