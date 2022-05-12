Відчинені на вокзалах та в аеропортах: у РФ працює кожен шостий ресторан McDonald's

У Росії відчинено 850 ресторанів McDonald's, компанія обіцяла повністю зачинити їх до 14 березня. Експерти ринку кажуть, що заклади не працюють лише в Південному та Далекосхідному федеральному округах.

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У Росії з франшизи продовжує працювати кожен шостий ресторан McDonald's. Про це в коментарі "РІА Нерухомість" розповів директор департаменту торгової нерухомості Nikoliers Борис Маца.

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Росіяни можуть відвідати 133 ресторани з 850. Лише в Південному та Далекосхідному федеральному округах заклади повністю зачинили, зазначив він.

Компанія ТОВ "Розвиток зростання", що входить до групи "Росінтер ресторантс", що купила франшизу McDonald's, керує закладами на вокзалах та в аеропортах Москви та Санкт-Петербурга. Ця ж компанія розвиває мережі ресторанів "Іль Патіо", "Шікарі" та Fridays.

McDonald's, за даними Маци, працюють на Ленінградському вокзалі в Москві, на Московському вокзалі в Санкт-Петербурзі, в аеропортах Домодєдово та Шереметьєво.

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ТОВ "СПП" та ТОВ "Гід" придбали франшизу McDonald's і запустили точки в Сибіру, на Уралі, Башкирії та Татарстані. "Гідом" володіє сибірський бізнесмен Олександр Говор, а "СПП" — казахський підприємець Кайрат Боранбаєв, родич колишнього глави держави Нурсултан Назарбаєв.

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Крім Росії, Боранбаєв володіє франшизою McDonald's у Казахстані та Білорусі. Регіональна директорка департаменту торгової нерухомості Knight Frank Russia Євгенія Хакбердієва стверджує, що якість їжі в російських McDonald's не змінилася.

"Практично всі постачальники — російські, а іноземне лише обладнання", — пояснила вона.

Консультанти говорять про досить жорсткі умови McDonald's для власників франшиз. Вони вимагають участі у всіх заходах мережі, закупівлі продуктів тільки на складах компанії та навчання персоналу роботі за стандартами компанії.

Нагадаємо, що McDonald's залишила ринок Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Головний виконавчий директор компанії Кріс Кемпчинскі стверджував, що зачинять усі 850 закладів.

McDonald's мала зупинити точки обслуговування 14 березня. РосЗМІ пізніше повідомили про роботу ресторанів McDonald's у Сибіру.

Замість McDonald's у Росії хотіли відчинити заклади під назвою "У дядька Вані", під цю ідею російська влада хотіла виділити 500 млн рублів.

Фокус розповідав, як росіяни напередодні зачинення McDonald's вистоювали довгі черги, щоби поїсти бургери. Деякі з них продавали куплену їжу в інтернеті.