У Москві MacDonald's замінять "Дядей Ваней"

Представники російського уряду заявили, що "готувати котлети та пекти булки в Росії самі вміють"

Американська мережа ресторанів McDonald's 8 березня повідомила про рішення закрити всі 850 ресторанів у Росії. Офіційне припинення роботи закладів призначено на 14 березня. Ситуацію з відходом великих компаній коментують російські політики. Про це пише ресурс Spletnik.

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Так, речник Держдуми В'ячеслав Володін у своїй промові запропонував замінити закордонні мережі російськими.

Фото: Соцсети

"Треба захищати людей, тому що компанії, які зараз ідуть, хочуть заробити, при цьому використовують нашу російську сировину. Ось "Макдоналдс", 100 відсотків російської сировини, заявив про те, що зачинається. Ну і добре, зачиняйтеся, але тільки завтра там уже має бути не "Макдоналдс", а "У дяди Вани". Робочі місця мають бути збережені, а ціни — знижено", — сказав політик.

Про те, що замінити популярну мережу зможуть російські підприємці, заявив Сергій Собянін. На це, на думку мера Москви, потрібно не більше року. За його словами, розвитку бізнесу сприятиме влада міста, яка виділять 500 млн рублів на пільгове цільове кредитування.

Раніше Фокус писав про те, що мережа ресторанів MacDonald's закриває мережу закладів у Росії через війну в Україні. Поряд із цим 130 закладів мережі Starbucks Corp також залишають російський ринок у найкоротші терміни.