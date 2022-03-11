В Москве MacDonald's заменят "Дядей Ваней"

Представители российского правительства заявили, что "готовить котлеты и печь булки в Росси сами умеют"

Американская сеть ресторанов McDonald's 8 марта сообщила о решении закрыть все 850 ресторанов в России. Официальное прекращение работы заведений назначено на 14 марта. Ситуацию с уходом крупных компаний комментируют российские политики. Об этом пишет ресурс Spletnik.

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Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей речи предложил заместить зарубежные сети российскими.

Фото: Соцсети

"Надо защищать людей, потому что компании, которые сейчас уходят, хотят заработать, при этом используют наше российское сырье. Вот "Макдоналдс", 100 процентов российское сырье, заявил о том, что закрывается. Ну и хорошо, закрывайтесь, но только завтра там уже должен быть не "Макдоналдс", а "У дяди Вани". Рабочие места должны быть сохранены, а цены — снижены", — сказал политик.

О том, что заменить популярную сеть смогут российские предприниматели, заявил и Сергей Собянин. На это, по мнению мэра Москвы, потребуется не более года. По его словам, развитию бизнеса поспособствуют власти города, которые выделят 500 млн рублей на льготное целевое кредитование.

Ранее Фокус писал о том, что сеть ресторанов MacDonald's закрывает сеть заведений в России из-за войны в Украине. Наряду с этим 130 заведений сети Starbucks Corp также покидают российский рынок в самые короткие сроки.