Багато ресторанів McDonald's у Росії продовжує працювати

Напередодні вся мережа повинна була припинити роботу на території РФ.

Низка ресторанів McDonald's у Сибіру продовжили свою звичну роботу та приймають відвідувачів, попри заяви офіційних представників мережі про закриття всіх точок на території Росії після військового вторгнення в Україну. Про це повідомляє БК.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як відомо, відкрилися ресторани, якими керує компанія-франчайза кузбаського підприємця Романа Говора "ГиД". У їхній точках, крім продовження звичайної роботи, ціни також не змінилися. Хоча через низку санкцій зі сторони ЄС та США та історичне падіння курсу рубля ціни практично на всі товари в Росії зросли в кілька разів.

Компанія "ГиД" керує 25 ресторанами McDonald's у Бердську, Томську, Барнаулі, Красноярську тощо.

Нагадаємо, що після воєнного вторгнення Росії в Україну McDonald's слідом за багатьма світовими брендами пішла з ринку РФ. Усі російські ресторани відомого бренду фастфуду повинні були закритися з 14 березня. Люди в останні дні роботи McDonald's вишиковувалася в кілометрові черги та намагалися вихопити наостанок улюблену їжу. Деякі умільці навіть почали продавати бургери McDonald's у мережі за кілька тисяч рублів.