У McDonald's назвали кінцеву дату роботи їхніх ресторанів у Росії

У мешканців РФ залишилися буквально лічені години, аби встигнути відвідати наостанок відомий бренд фастфуду.

Всесвітньо відомий бренд фастфуду McDonald's закриває свої ресторани в Росії з 14 березня. Про це повідомляє РИА Новости.

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"У зв'язку з операційними, технічними та логістичними складнощами компанія McDonald's з 14 березня планує тимчасово зупинити обслуговування підприємств мережі по всій Росії. Офіс компанії продовжує працювати", — зазначили у пресслужбі компанії.

Також представники відомого у всьому світі бренду фастфуду зізналися, що щомісячні витрати на забезпечення виконання всіх обов'язків перед співробітниками компанії і поставщиками становлять до 50 млн рублів. А сама компанія планує виплачувати заробітні плани працівникам McDonald's , хоча їх у РФ десятки тисяч.

Раніше Фокус писав про закриття McDonald's у Росії та довжелезні черги охочих вихопити улюбленого фастфуду наостанок. Креативні росіяни навіть почали продавати бургери у мережі за тисячі рублів.

Нагадаємо, замість McDonald's у Росії мають намір відкривати точки "У дяди Вани", адже росіяни і самі "вміють готувати булки та котлети".