В McDonald's назвали конечную дату работы их ресторанов в России

У жителей РФ остались буквально считанные часы, чтобы успеть посетить напоследок известный бренд фастфуда.

Всемирно известный бренд фастфуда McDonald's закрывает свои рестораны в России с 14 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

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"В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания McDonald's с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание предприятий сети по всей России. Офис компании продолжает работать", — отметили в пресс-службе компании.

Также представители известного во всем мире бренда фастфуда признались, что ежемесячные расходы на обеспечение исполнения всех обязанностей перед сотрудниками компании и поставщиками составляют до 50 млн рублей. Сама же компания планирует первое время выплачивать заработные планы работникам McDonald's, хотя их в РФ десятки тысяч.

Ранее Фокус писал о закрытии McDonald's в России и длинные очереди желающих выхватить любимый фастфуд напоследок. Креативные россияне даже начали продавать бургеры в Сети за тысячи рублей.

Напомним, вместо McDonald's в России намерены открывать точки "У дяди Вани", ведь россияне и сами "умеют готовить булки и котлеты".