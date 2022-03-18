Многие рестораны McDonald's в России продолжают работать

Накануне вся сеть должна была прекратить работу на территории РФ.

Ряд ресторанов McDonald's в Сибири продолжил обычную работу и принимают посетителей, несмотря на заявления официальных представителей сети о закрытии всех точек на территории России после военного вторжения в Украину. Об этом сообщает БК.

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Как известно, открылись рестораны, которыми управляет компания-франчайза кузбасского предпринимателя Романа Говора "ГиД". В их точках, кроме продолжения обычной работы и приема клиентов, цены также не изменились. Хотя из-за ряда санкций со стороны ЕС и США и исторического падения курса рубля цены практически на все товары в России выросли в несколько раз.

Компания "ГиД" управляет 25 ресторанами McDonald's в Бердске, Томске, Барнауле, Красноярске и т.д.

Напомним, что после военного вторжения России в Украину McDonald's вслед за многими мировыми брендами ушла с рынка РФ. Все российские рестораны известного бренда фастфуда должны были закрыться с 14 марта.

Люди в последние дни работы McDonald's выстраивались в километровые очереди и пытались выхватить напоследок любимую еду. Некоторые умельцы даже начали продавать бургеры McDonald's в Сети за несколько тысяч рублей.