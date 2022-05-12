Открыты на вокзалах и в аэропортах: в РФ работает каждый шестой ресторан McDonald's

В России всего открыто 850 ресторанов McDonald's, компания обещала полностью закрыть их к 14 марта. Эксперты рынка говорят, что заведения не работают только в Южном и Дальневосточном федеральном округах.

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В России по франшизе продолжает работать каждый шестой ресторан McDonald's. Об этом в комментарии "РИА Недвижимость" рассказал директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Борис Маца.

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Россияне могут посетить 133 ресторана из 850. Лишь в Южном и Дальневосточном федеральном округах заведения полностью закрыли, отметил он

Компания ООО "Развитие рост", входящая в группу "Росинтер ресторантс", купившая франшизу McDonald's, управляет заведениями на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Эта же компания развивает сети ресторанов "Иль Патио", "Шикари" и Fridays.

McDonald's, по сведениям Мацы, работают на Ленинградском вокзале в Москве, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, в аэропортах Домодедово и Шереметьево.

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ООО "СПП" и ООО "Гид" приобрели франшизу McDonald's и запустили точки в Сибири, на Урале, Башкирии и Татарстане. "Гидом" владеет сибирский бизнесмен Александр Говор, а "СПП" – казахский предприниматель Кайрат Боранбаев, родственник бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева.

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Помимо России, Боранбаев владеет франшизой McDonald's в Казахстане и Беларуси. Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева утверждает, что качество еды в российских McDonald's не изменилось.

"Практически все поставщики — российские, а иностранное только оборудование", — пояснила она.

Консультанты говорят о довольно жестких условиях McDonald's для держателей франшиз. Они требуют участия во всех мероприятиях сети, закупки продуктов только на складах компании и обучение персонала работе по стандартам компании.

Напомним, что McDonald's покинула рынок России после начала полномасштабной войны в Украине. Главый исполнительный директор компании Крис Кемпчински утверждал, что закроются все 850 заведений.

McDonald's должна была остановить точки обслуживания 14 марта. РосСМИ позже сообщили о работе ресторанов McDonald's в Сибири.

Вместо McDonald's в России хотели открыть заведения под названием "У дяди Вани", под эту идею российские власти хотели выделить 500 млн рублей.

Фокус рассказывал, как россияне накануне закрытия McDonald's выстаивали длинные очереди, чтобы поесть бургеры. Некоторые из них продавали купленную еду в интернете.