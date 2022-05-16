Наконец решились: McDonald's окончательно уходит из РФ, бизнес продадут

По словам СЕО компании, это сложный вопрос, который "не имеет прецедентов" и грозит серьезными последствиями.

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После 32 лет работы в России McDonald's принял решение окончательно уйти с российского рынка и запустил процесс продажи бизнеса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на письмо исполнительного директора компании Криса Кемпчински.

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"Это сложный вопрос, не имеющий прецедентов, но предполагающий серьезные последствия", — в частности, говорится в сообщении, адресованном франшизам, сотрудникам и поставщикам. Кемпчински подчеркнул, что компания не может игнорировать гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине.

В официальном заявлении McDonald's по этому поводу также сказано, что дальнейшее владение бизнесом в России не является целесообразным и не соответствует ценностям американской корпорации.

Компания готовится продать свой бизнес местному покупателю. Это означает, что рестораны сети больше не смогут использовать имя, логотип, брендинг или меню McDonald's. При этом компания сохранит свои товарные знаки в России.

Как подчеркнули в корпорации, всем сотрудникам в России будут выплачивать зарплату вплоть до завершения сделки, это позволит людям в дальнейшем работать "с любым потенциальным покупателем".

В России до полномасштабной войны в Украине работало 850 заведений и 62 тыс. сотрудников. В результате ухода из России корпорацию ожидает списание в размере около $1,2–1,4 млрд.

В росСМИ, в свою очередь, заявляют, что сеть ресторанов продолжит работу в России под новым брендом. По информации российских журналистов, заведения откроются уже в середине июня, при этом коллектив, сетка и меню сохранятся. Бизнес также по-прежнему будет сотрудничать со своими поставщиками, 90% которых — российские компании.

Напомним, 8 марта стало известно, что McDonald's решил временно закрыть свои заведения в России из-за военных действий в Украине. В компании отметили, что закрытие ресторанов является единственным правильным решением.

Несмотря на официальное решение, в стране продолжил работу каждый шестой ресторан сети.