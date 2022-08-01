Відкриття McDonald's у серпні не буде, — керівництво

За словами керівниці відділу зв'язків із громадськістю Алесі Муджирі, конкретного рішення ще не ухвалено, хоча компанія має амбіції відновити роботу.

Алеся Муджирі, керівниця PR-відділу українського офісу McDonald's прокоментувала плани щодо відкриття закладів громадського харчування в Україні в найближчому майбутньому. За її словами, конкретного рішення про відкриття ресторанів у серпні немає, і така інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

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"Ця інформація не є правдивою. Зараз ми постійно оцінюємо ситуацію, — пояснила співробітниця компанії. — У деяких областях ми маємо амбіції відновити роботу, але в поточній ситуації ми не можемо озвучувати конкретні плани". Також Муджирі пообіцяла повідомити про відповідні плани, щойно вони з'являться, та порадила стежити за оновленнями.

Деякі ЗМІ повідомили про плани керівництва McDonald's відновити роботу мережі вже в серпні. У своєму нещодавньому інтерв'ю журналістам гендиректорка українського офісу Юлія Бадрітдінова зазначила, що вже проводиться оновлення протоколів безпеки та перевірка наявності бомбосховищ біля ресторанів. Хоча конкретні терміни початку роботи не називалися.

Раніше Фокус повідомляв, що австралійський художник запросив 6 тисяч доларів за огірок на стелі. Австралійський художник Метт Гріффін представив інсталяцію: приліплений до стелі галереї шматок огірка з чизбургера, який він купив у McDonald's.