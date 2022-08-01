Открытия McDonald's в августе не будет, — руководство

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Алеси Муджири, конкретное решение еще не принято, хотя у компании есть амбиции возобновить работу.

Алеся Муджири, руководитель PR-отдела украинского офиса McDonald's прокомментировала планы относительно открытия общепит-заведений в Украине в ближайшем будущем. По ее словам, конкретного решения об открытии ресторанов в августе нет и такая информация не соответствует действительности. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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"Эта информация не является правдивой. Сейчас мы постоянно оцениваем ситуацию, — объяснила сотрудник компании. — В некоторых областях у нас есть амбиции возобновить работу, но в текущей ситуации мы не можем озвучивать конкретные планы". Также Муджири пообещала уведомить о соответствующих планах, как только они появятся, и посоветовала следить за обновлениями.

Некоторые СМИ сообщили о планах руководства McDonald's возобновить работу заведений сети уже в августе. В своем недавнем интервью журналистам гендиректор украинского офиса Юлия Бадритдинова отметила, что уже проводится обновление протоколов безопасности и проверка наличия бомбоубежищ возле ресторанов. Хотя конкретные сроки начала работы не назывались.

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